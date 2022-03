Rosjanie zniszczyli szpital w Iziumie. "Myślałem, że bramy piekła są zamknięte"

W miejscowości, poza placówką medyczną, działania wojenne Rosji zniszczyły budynki dworca kolejowego i autobusowego, sądu, uczelni, policji i sklepów. Brakuje także dostępu do jedzenia, wody, światła, gazu i ogrzewania. W Izium cały czas toczą się walki. Miasto nie zostało jeszcze zajęte przez Rosjan.

Zniszczony szpital w Iziumie

O zniszczonym szpitalu w Iziumie poinformował wiceprzewodniczący tamtejszej rady miejskiej Wołodymyr Macokin.

"Myślałem, że bramy piekła są zamknięte, a okazało się, że to tylko pierwsze piętro. To jest biuro recepcji naszego szpitala. Prawdopodobnie kolejna tajna baza NATO. Chorzy wyszli spod gruzów jak mogli" – napisał we wtorek na Facebooku samorządowiec. I dodał zdjęcia ostrzelanego budynku.

facebook

Ludność Charkowa ewakuowana

Z Charkowa ewakuowano do tej pory pociągami ponad 600 tys. ludzi. To jedno z miast najmocniej dotkniętych rosyjskimi bombardowaniami.

Informację przekazał we wtorek szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Jego wypowiedź podała "Ukraińska Prawda". Urzędnik wskazał, że to niemal połowa ludności drugiego największego pod względem liczby mieszkańców miasta Ukrainy. Syniehubow zaznaczył, że drogi w kierunku kijowskim i lwowskim są "przeciążone".

Charków jest atakowany przez rosyjskie wojska od początku wojny. Miasto doznało znacznych zniszczeń. Wobec silnego oporu ukraińskiej obrony, rosyjska artyleria zaczęła po kilku dniach walk ostrzeliwać cele cywilne. Przypomnijmy, że "operacja militarna" Federacji Rosyjskiej na Ukrainie trwa od 24 lutego.

