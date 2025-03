W dniach od 2 do 9 marca powierzchnia terytorium kontrolowanego przez armię ukraińską w obwodzie rosyjskim zmniejszyła się z 407 km2 do 288 km2 – wynika z danych ukraińskiego projektu DeepState.

Według obliczeń ukraińskich analityków, tylko w ciągu ostatnich 24 godzin Siły Zbrojnie Ukrainy straciły kontrolę nad obszarem o powierzchni 40 km2.

Rosjanie odbili kilka wsi znajdujących się w odległości 9-12 km na północ i północny wschód od miasta Sudża, które pozostaje kluczowym przyczółkiem wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim.

ISW: Brak danych wywiadowczych z USA skutkuje pogorszeniem sytuacji w obwodzie kurskim

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) twierdzi, że jednym z czynników, które przyczyniły się do sukcesów sił rosyjskich w obwodzie kurskim, może być wstrzymanie przekazywania przez USA danych wywiadowczych Ukrainie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował wcześniej o zamrożeniu wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym tej, która dotarła już do Polski i była gotowa do wysyłki na wschód. Samoloty, które transportowały broń i sprzęt dla ukraińskiej armii, zostały zawrócone do USA.

Rosjanie wykorzystali nieczynny gazociąg do ofensywy na pozycje Ukraińców

W sobotę pojawiły się informacje, że wojska rosyjskie wykorzystały nieczynny gazociąg w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich. Żołnierze rosyjscy mieli przejść ponad 10 km rurą o średnicy 1,4 m, którą Rosja do 1 stycznia br. przesyłała gaz do Europy przez terytorium Ukrainy.

W piątek media podały, że wojska rosyjskie przełamały ukraińską linię obrony na południe od Sudży, co stwarza ryzyko okrążenia sił ukraińskich. Nieoficjalnie to około 10 tys. żołnierzy.

Według doniesień wojska rosyjskie podzieliły jednostki ukraińskie, skutecznie odcinając główną grupę od kluczowej linii zaopatrzenia. Ukraiński analityk wojskowy Nikołaj Biełeskow powiedział Politico, że jeśli połączenie logistyczne zostanie ostatecznie przerwane, ukraińskie siły zbrojne będą musiały się wycofać.

