Pentagon odrzuca polską propozycję przekazania Ukrainie myśliwców

Pentagon odrzucił polską propozycję przekazania myśliwców MiG-29 do bazy wojskowej USA na terytorium w Niemczech w celu dostarczenia ich na Ukrainę. Amerykańscy urzędnicy określili propozycję polskiego rządu jako "nierozsądną”. Informację przekazał we wtorek sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby.

Polskie myśliwce nie dla Ukrainy

Jak przekazał Kirby, Pentagon jest w kontakcie z polskim rządem w tej sprawie, ale propozycja polskiego rządu obnaża "złożoność” kwestii dostarczenia myśliwców Ukrainę.

– Mówiąc krótko: nie jest dla nas jasne, czy istnieje merytoryczne uzasadnienie [decyzji o przekazaniu myśliwców - przyp. red.] – powiedział Kirby. – Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO w tej sprawie i związanych z nią trudnych wyzwaniach logistycznych, ale nie wierzymy, aby propozycja polskiego rządu była możliwa do zrealizowania – dodał.

Przypomnijmy, że we wtorek polski rząd, zgodnie z oświadczeniem ministerstwa spraw zagranicznych, zaproponował przekazanie wszystkich swoich myśliwców MiG-29 do bazy lotniczej USA Ramstein w Niemczech. Rząd USA miał je następnie przekazać Ukrainie, poinformowało ministerstwo. W zamian Polska poprosiła o dostarczenie myśliwców do zastąpienia MiG-29.

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisano w oświadczeniu polskiego MSZ.

USA zaskoczone

Kirby powiedział, że pomysł przedstawiony przez Polskę jest zbyt ryzykowny. USA i NATO starają się uniknąć otwartego konfliktu między Sojuszem a Rosją.

Jak donosi CNN, administracja prezydenta Joe Bidena została całkowicie zaskoczona polską ofertą przekazania myśliwców MiG-29. Polska propozycja nie była omawiana z USA przed jej upublicznieniem, a polscy urzędnicy nie poruszali jej także podczas rozmów z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem, gdy był on niedawno w Polsce.

W nieoficjalnych rozmowach amerykańscy urzędnicy amerykańscy przyznawali, że jest rozważany scenariusz wysłania samolotów na Ukrainę, ale wielokrotnie zwracali uwagę na trudne wyzwania logistyczne, jakie się z tym wiążą.

Wizyta wiceprezydent

Niespodziewana propozycja Polski komplikuje wizytę wiceprezydenta USA Kamali Harris, która już wcześniej była określana jako kluczowa.

Według amerykańskich urzędników Harris miał omówić kwestię przekazania myśliwców podczas pobytu w Polsce. Biały Dom przekazał wcześniej, że prowadzi rozmowy z polskim rządem na temat planu dostarczenia Ukrainie przez Polskę myśliwców z czasów sowieckich.

Harris ma przelecieć w środę rano do Polski, a w Białym Domie trwają intensywne rozmowy na temat tego, jak współpracować z Polską, aby dojść do porozumienia, które pozwoli samolotom dotrzeć na Ukrainę.

