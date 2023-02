Gołąbki po lwowsku

Przez długi czas myślałyśmy, że kresowy smak i klimat to już zamknięta przeszłość, aż do momentu, gdy trafiłyśmy pod Radziejowicami, a konkretnie w Kuklówce Radziejowickiej, do prawdziwego polskiego, kresowego dworu. Mieści się tam Muzeum Lwowa i Kresów i każdy gość jest tam mile widziany. Miejsce jak z bajki! Dwór wita gości sentencją: „Bóg stworzył Człowieka, Człowiek – rodzinę, Rodzina – Ojczyznę. Jam Dwór Polski, co strzeże Tego mężnie”.

Gdy tylko przekraczamy próg domu, rozumiemy, że to prawda.