Obawy firm "zabójcze" dla inwestycji. Niepokojące prognozy

Ostatni rok przyniósł nasilenie obaw firm w związku z narastającymi niepewnościami – zgłaszało je ok. 95 proc. firm w Polsce i średnio 80 proc. w całej UE – co może być "zabójcze" dla ich planów inwestycyjnych – tłumaczyła główna ekonomistka Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Debora Revoltella, omawiając wyniki ogłaszanego dziś w Luksemburgu raportu "EIB Investment Report 2022/2023".

"Niepewność zabija zdolność do planowania opłacalności inwestycji"

– Na podstawie naszego corocznego badania, zauważyliśmy, że bariery inwestycyjne dla firm europejskich dość mocno się nasilają. W szczególności w tym roku widzieliśmy bardzo silne obawy firm, jeśli chodzi o plany inwestycyjne, związane z niepewnością, kosztami energii i dostępnością wykwalifikowanych pracowników – podkreśla Revoltella.

– Wysoki wzrost kosztów energii bardzo niepokoi firmy. A przecież, jeśli jesteś firmą i chcesz inwestować, to niepewność naprawdę zabija twoją zdolność do planowania opłacalności inwestycji – dodaje ekonomistka w rozmowie z ISBnews.

– A fakt, że w szczególności 90-95 proc. firm w Polsce i 80 proc. w Europie powiedziało nam, że niepewność jest problemem – jest naprawdę "zabójcza" dla działań inwestycyjnych. Tak więc, po stronie sektora prywatnego jednym z ważnych przesłań raportu jest to, że musimy znaleźć sposoby na uspokojenie lub zrównoważenie tej niepewności wśród firm. Ogromną w tym rolę ma do odegrania sektor publiczny i polityka gospodarcza. Jest to jeden z głównych czynników, które naszym zdaniem są ważne dla zakotwiczenia oczekiwań firm, tak aby zmniejszyć niepewność – dodała.

Koszty energii a transformacja energetyczna

Raport wykazał, że niepewność ma znaczący wpływ na inwestycje w ogóle – firmy zadeklarowały, że niepewność jest dla nich główną przeszkodą; 22 proc. z nich jest bardziej skłonnych do opóźnienia swoich planów inwestycyjnych.

Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy duże firmy mogą radzić sobie z niepewnością nieco lepiej, podkreśliła główna ekonomistka.

– Przyglądaliśmy się także inwestycjom związanym z klimatem, czyli inwestycjom na rzecz przejścia do gospodarki zeroemisyjnej. Widzimy, że jeżeli firma jest zaniepokojona kosztami energii, to teoretycznie powinna więcej inwestować w transformację energetyczną. Problem polega na tym, że kiedy rozważamy razem niepewność i wpływ kosztów energii, widzimy, że niepewność przeważa. I w końcu mamy trochę mniejszy nacisk kosztów energii na całkowite inwestycje – powiedziała też Revoltella.

