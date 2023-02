Na co liczą uchodźcy z Ukrainy? Rząd zlecił sondaż

Tak wynika z badania sondażowego "Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce" przeprowadzonego na zlecenie KPRM przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowanego w ramach XXXV Konferencji Europa Karpat w Krasiczynie koło Przemyśla.

Istotnym obszarem, którego dotyczyło badanie, była także kwestia zatrudnienia uchodźców w Polsce. Według analizy, aż 84 proc. uchodźców w wieku produkcyjnym znalazło zatrudnienie na polskim rynku pracy, z czego ponad jedna czwarta zrobiła to już w pierwszym miesiącu pobytu.

Kuchciński: Duża liczba Ukraińców zmniejsza bezrobocie

– Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ta duża liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce, ona nie odbiera Polakom miejsc pracy, a zmniejsza bezrobocie. To są wnioski bardzo ciekawe, i w naszej polityce społecznej - resorty, ministerstwa za to odpowiedzialne - powinny bardzo dokładnie to przeanalizować. Trzeba będzie to teraz zregionalizować, jak to jest w dużych miastach, w różnych częściach Polski, ale myślę, że to są bardzo ciekawe i interesujące wyniki – powiedział Marek Kuchciński, szef KPRM, inicjator Konferencji Europa Karpat.

Były marszałek Sejmu zaznaczył także, że takie wyniki badania sondażowego wskazują na szybką aklimatyzację obywateli Ukrainy i ich adaptację do warunków Unii Europejskiej. Według badania większość uchodźców wojennych (62 proc.) uważa, że po zakończeniu wojny stosunki polsko-ukraińskie będą zdecydowanie lepsze niż przed 24 lutego 2022 r., z kolei 27 proc. respondentów przyznaje, że będą one trochę lepsze.

Zdaniem autorów raportu, perspektywa poprawy i rozwoju wzajemnych relacji wynika przede wszystkim z solidarnej postawy polskiego społeczeństwa z Ukrainą od początku wojny, w tym szeregu działań pomocowych ze strony władz centralnych, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jedynie 6 proc. respondentów uważa, że relacje między Polską a Ukrainą nie zmienią się.

– W świetle wyników najnowszego sondażu, przeprowadzonego po roku od inwazji na Ukrainę, wynika jasno, że kolosalna większość uchodźców uważa, że pomoc wojenna i postawa wobec ukraińskich uchodźców zaowocują głębszą integracją polskiego i ukraińskiego społeczeństwa poprzez naprawienie, zacieśnianie oraz rozwijanie naszych relacji państwowych i społecznych, relacji na każdym obszarze współpracy” – podkreśla Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Ilu uchodźców zostanie po wojnie?

Badanie pokazało, że niemal połowa uchodźców z Ukrainy (45 proc.) zamierza pozostać w Polsce na dłużej – przynajmniej rok po zakończeniu wojny. W marcu 2022 r. taką chęć wyraziło 31 proc. uchodźców wojennych. Autorzy badania podkreślają, że wynik ten jest efektem zaangażowania całego społeczeństwa, władz oraz pracodawców, które poradziły sobie z integracją oraz aktywizacją zawodową uchodźców na polskim rynku pracy. 34 proc. respondentów przyznało, że zamierza wrócić do Ukrainy jak najszybciej.

W ocenie prezesa Platformy Migracyjnej EWL, Andrzeja Korkusa, duży wpływ na decyzję uchodźców o przedłużeniu pobytu w Polsce miały dotychczas podjęte działania dotyczące deregulacji przepisów związanych z zatrudnieniem oraz digitalizacji kluczowych procesów w obszarze usług publicznych.

– Wprowadzona deregulacja umożliwiła pracodawcom zaoferowanie pracy łącznie ponad 900 tys. uchodźców w ciągu roku. Dodam, że ponad 11 tys. z nich znalazło zatrudnienie oraz dach nad głową w Polsce z pomocą EWL. Pozytywna reakcja ze strony pracodawców pokazuje tylko, jakie potrzeby dalej ma nasz rynek pracy i jak istotnym elementem dla polskiej gospodarki są pracownicy ze Wschodu – powiedział Korkus.

Wcześniej większość nie pracowała w Polsce

Według badań niemal połowa obecnych w Polsce uchodźców z Ukrainy odwiedzała nasz kraj przed wybuchem wojny (45 proc.). Głównym powodem nie były jednak cele ekonomiczne (8 proc.), a turystyczne (18 proc.). Potwierdzają to również wyniki wcześniejszych badań "Uchodźcy z Ukrainy - aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech", według których zdecydowana większość (82 proc.) zatrudnionych w Polsce uchodźców nie pracowała w Polsce przed wybuchem wojny.

Badanie sondażowe "Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce" zostało przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 10-16 lutego 2023 r. przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W 34 miejscowościach Polski przebadanych zostało łącznie 400 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Czytaj też:

Na Śląsku powstaną mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Projekt dofinansuje UE