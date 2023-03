Czy człowiek wierzący nie boi się śmierci?

– Czy polska służba zdrowia otacza wystarczającą opieką pacjentów onkologicznych? O tym w długiej i poruszającej rozmowie, jaką z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim przeprowadziłam w nowym numerze tygodnika "Do Rzeczy". To temat okładkowy najnowszego wydania. Rozmawiamy też o kwestiach bieżącej polityki. Ks. Isakowicz-Zaleski stawia tezę, że polskie władze zachowują się tak, jakby chciały aktywnie wejść do trwającej wojny – mówi dziennikarka Zuzanna Dąbrowska, zapowiadając najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Samobójcza śmierć syna posłanki PO jest przez jej partię cynicznie wykorzystywana do politycznej kampanii, która ma na celu… Właśnie – co właściwie? – zastanawia się Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “»Krew na rękach« – reaktywacja skryptu”.

– Czy Akademia Filmowa dziecinnieje? Oczywiście. Czy ulega modom? A jakże! Ale… czy kiedykolwiek było inaczej? Przedstawiajmy więc własne ranking – pisze Piotr Gociek w artykule “Oscarysubiektywnie”.

– Nawet atak jądrowy nie złamie Ukraińców – podkreśla Ołeksij Arestowycz, były doradca szefa biura prezydenta Ukrainy w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– „Mała Polska” pomyślana była od początku jako podziemna, prasowa spółka akcyjna – zauważa Władysław Tyrański w tekście “«Mała Polska»”.

– Wpływowa amerykańska dyplomatka reprezentuje frakcję, która ponad podziałami politycznymi skupia zwolenników amerykańskiej hegemonii poprzez zbrojne obalanie państw autorytarnych. Należy pamiętać, że skuteczni w zakresie neutralizacji wrogów nie są tak samo dobrzy w zaprowadzaniu trwałego ładu – pisze Wojciech Golonka w artykule “Victoria Nuland”.