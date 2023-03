"Zamknij ryj, sz**to". Szokujące sceny w kościele w Toruniu

Do szokujących wydarzeń doszło podczas rekolekcji w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół średnich z całego miasta.

"Scenki" pokazywane podczas rekolekcji zszokowały nastolatków, którzy opowiedzieli o tym rodzicom, a ci opisali sprawę m.in. w rozmowie z serwisem tylkotorun.pl. Treści pokazywane podczas spotkania dla młodzieży analizują teraz organizatorzy rekolekcji i władze kościelne.

"Patrzyliśmy na to trochę z rozbawieniem, a potem z zażenowaniem"

– Patrzyliśmy na to najpierw trochę z rozbawieniem, a potem z zażenowaniem. W sumie to poszliśmy do kościoła, żeby nie iść na lekcje. To, co zostało nagrane to był chyba element rekolekcji, tak jakby coś, co miało nas poruszyć. Udało się… – relacjonowali w rozmowie z serwisem tylkotorun.pl uczniowie, którzy uczestniczyli w poniedziałkowym spotkaniu.

Jak podaje portal, rekolekcje dla nastolatków rozpoczęły się 27 marca i potrwają do środy.

"Będą to rekolekcje miejskie dla uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych. Ich hasłem przewodnim będzie wezwanie WAKE UP (czyli obudź się) nawiązujące do słów Pana Jezusa, które skierował do umarłej córki Jaira (Mk 5, 35-43), aby ją wskrzesić" – opisywali organizatorzy.

Wyzwiska i przemoc w kościele

Jak widać na nagraniach w mediach społecznościowych, w jednej z odgrywanych scen mężczyzna rozbiera leżąca na schodach przed ołtarzem kobietę, a potem ciągnie ją po podłodze i popycha (kobieta była w samej koszuli i majtkach).

Na filmie słychać także jak mężczyzna wyzywa kobietę. – Zamknij ryj, sz**to! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem – miał krzyczeć "aktor", relacjonują uczniowie.

W rozmowie z lokalnymi mediami organizator spotkań dla młodzieży w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego przeprosił za część treści przedstawionych podczas rekolekcji.

– O poprowadzenie rekolekcji poprosiliśmy grupę z zewnątrz, spoza naszej diecezji. To pierwsze takie rekolekcje miejskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. A to młodzież poszukująca i jest potrzeba, aby w dobrym tonie przeprowadzić dla nich rekolekcje – tłumaczył ksiądz Piotr Wojnowski, który jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej.

– Grupa ELO, którą poprosiliśmy o współpracę, prowadziła już kilka podobnych rekolekcji. Jeśli zaś chodzi o tę scenę, to jest mi przykro, bo trochę poniosły ich emocje i prawdą jest, że były wśród uczestników osoby niepełnoletnie… Dlatego zostaną w tej sprawie wystosowane przeprosiny – dodał duchowny.

