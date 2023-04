Ziemkiewicz: Polowanie na Trumpa. Do czego dąży nasza cywlizacja?

– Na okładce widzicie państwo Donalda Trumpa. Jest fenomenem amerykańskim i to, co mu się zdarzyło, na wielu poziomach mogło zdarzyć się tylko w Ameryce. Warto przeczytać o "polowaniu" na Trumpa i zastanowić się, ku czemu dąży nasza cywilizacja. To blok tekstów okładkowych: Piotr Włoczyk i Jakub Woziński, polecam – zachęca publicysta.

– Gdyby wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie obedrzeć z pięknego, pełnego może nawet nieudawanych emocji pustosłowia, zostałyby głównie niedopowiedzenia i znaki zapytania oraz żenująca próba zamiecenia pod dywan zbrodni wołyńskiej – stwierdza Łukasz Warzecha w artykule "Przyjaźń na siłę".

– Od czasu, gdy debiutowała w świecie filmu, minęło już 100 lat, ale jej fenomen nie przestaje zadziwiać. Jakim cudem Greta Gustafsson, pulchna cudzoziemka z podstawowym wykształceniem i z mizernym dorobkiem aktorskim, stała się królową Hollywood? – zastanawia się Wiesław Chełminiak w tekście "Wielka hipnotyzerka".

– Szańce kultur nadal płoną – mówi prof. Bohdan Cywiński, badacz kultur politycznych krajów Europy Wschodniej, w rozmowie z Piotrem Semką.

– Ukraina przeszła do kontrofensywy na froncie religijnym. Eksmisja mnichów z ławry Peczerskiej to element walki z rosyjską agenturą wpływu. Uderzenie w Kościół zamiast w konkretnych kolaborantów budzi kontrowersje. Nie jest to jednak prześladowanie religii jako takiej – Kijów faworyzuje konkurencyjną ukraińską Cerkiew – zauważa Maciej Pieczyński w artykule "Wojna o ławrę".

– Polska nie jest chłopcem do bicia dla brukselskich biurokratów – mówi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, w rozmowie z Karolem Gacem.