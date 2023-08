Apel Pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego. Przemówienie prezydenta

– Powstanie Warszawskie, tamten niezwykły czyn zbrojny, jedyny w swoim rodzaju w czasie całej Drugiej wojny światowej (...) jest dla nas dziś, także tu, w Polsce, tej wolnej suwerennej i niepodległej, niezwykle ważnym nie tylko wydarzeniem w historii, ale także niezwykle ważną lekcją: jak trzeba dbać o ojczyznę, żeby ojczyzna trawa i przetrwała, co to znaczy bezpieczna ojczyzna – powiedział prezydent podczas wystąpienia. Jak dodał, powstańcy walczyli o zasady.

Powstanie Warszawskie. Apel pamięci

Prezydent przywołał rzymską paremię zamieszczoną na kolumnach budynku Sądu Najwyższego "Vim vi repellere licet – siłę wolno odeprzeć siłą".

Przypomniał, że państwo musi dysponować siłą realną. – Z całą pewnością możemy powiedzieć, że jeśli mamy świadomość, że siły nam brak, a mimo to walczymy, to tym większe jest nasze bohaterstwo, ale prawdopodobieństwo naszego zwycięstwa jest wtedy niższe – kontynuował.

Prezydent Duda: Siła, by nikt nie odważył się Polski zaatakować

Nawiązując do obecnie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, powiedział, że niebezpieczeństwo istnieje i jest realne. – Mówię o tym, bo stoję w obliczu naszych bohaterów - Powstańców Warszawskich (…). Nie mam wątpliwości, że oni od nas oczekują, że my będziemy umieli budować taką Polskę, która nie będzie musiała się bronić, bo będzie na tyle silna, że nikt nie odważy się jej zaatakować. To na tym rzecz polega - by być tak silnym, żeby nie musieć walczyć i to jest nasze wielkie zadanie – podkreślił prezydent.

W dalszej części wystąpienia mówił m.in. o wierze w młode pokolenie. – Ja głęboko wierzę, że podołamy temu ważnemu zadaniu, niezależnie od tego, kto w danym momencie w Rzeczypospolitej sprawuje władzę. (…) Mogę wam obiecać, że będę realizował to zadanie, póki będę pełnił ten mandat – mówił prezydent Duda.

Przemówienie Andrzej Duda zakończył słowami „Cześć i chwała bohaterom, niech żyje Polska”.

Spotkanie z powstańcami

Wcześniej w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie prezydenta Dudy z powstańcami. W czasie uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych uczestnikom zrywu sprzed 79 lat, a także osobom zaangażowanym w propagowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Jutro i pojutrze w Warszawie kulminacja obchodów rocznicowych.

W spotkaniu wzięli udział m.in. kombatanci i uczestnicy walk z sierpnia 1944 r., obecni byli także Jerzy Mindziukiewicz, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezydent miasta Rafał Trzaskowski, biskup polowy Wiesław Lechowicz, przedstawiciele wojska, m.in. gen. bryg. Tomasz Dominikowski, dowódca stołecznego garnizonu, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i organizacji kombatanckich i parlamentarzyści oraz druhny i druhowie uczestniczący w harcerskim zlocie.

