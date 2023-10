Polscy specjaliści z PGZ naprawiają na Ukrainie sprzęt wojskowy

Specjaliści właśnie powrócili z jednego z odcinków działań wojennych, gdzie przez tydzień diagnozowali uszkodzone pojazdy i naprawiali drobne usterki.

Prace naprawcze często prowadzone są w pobliżu frontu lub nawet w zasięgu rosyjskiej ciężkiej artylerii. W naprawie zazwyczaj biorą udział specjaliści, którzy mają bezpośrednie doświadczenie w obsłudze sprzętu, który Polska przekazuje Ukrainie. W szczególności naprawiają samobieżne systemy artyleryjskie Krab, czołgi Leopard i wozy do transportu amunicji Jelcz na podwoziach samochodów ciężarowych.

Sprzęt się sprawdza. Rosjanie na niego "polują"

Eksperci wskazują, że polski sprzęt używany na froncie pracuje pod największymi obciążeniami eksploatacyjnymi, które znacznie przekraczają liczbę cykli, na jaką został zaprojektowany. "Haubice Krab przekroczyły już kilkukrotnie swój okres użytkowania. Sprzęt ten bardzo skutecznie spełnia swoje zadania. Niestety, prowadzi to do tego, że nasz sprzęt cieszy się dużym zainteresowaniem strony przeciwnej. Rosjanie intensywnie na niego polują" – mówi jeden z rozmówców PAP. "Nasza technika się sprawdza, mimo najcięższych, najbardziej wymagających warunków. Nie są one możliwe do symulowania na żadnym poligonie" – zaznacza.

Wcześniej informowano, że Litewskie Siły Zbrojne wspólnie z niemieckim przemysłem obronnym będą naprawiać czołgi Leopard uszkodzone podczas walk na Ukrainie. Berlin porozumiał się z Warszawą w sprawie utworzenia centrum napraw czołgów Leopard 2, które uległy uszkodzeniu na polu bitwy na Ukrainie.

W lipcu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w Gliwicach w zakładach Bumar-Łabędy uruchomiono centrum serwisowo-naprawcze otrzymanych przez Ukrainę czołgów Leopard 2.

