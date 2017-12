CBA chce przeszukać dom Gawłowskiego w Koszalinie. Polityk odmawia

Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski odmawia udostępnienia swojego koszalińskiego domu na przeszukanie przez CBA – informują dziennikarze Magazynu Śledczego Anity Gargas. Według tych informacji, sekretarz generalny PO nie zgadza się ani na to, by samemu przejechać z Warszawy do Koszalina, ani na upoważnienie wybranej osoby, by udostępniła dom na przeszukanie.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratorzy przeszukali dziś warszawskie mieszkanie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Jak informuje prokuratura, przeszukanie ma związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Czytaj także:

CBA w mieszkaniu Stanisława Gawłowskiego. Poseł PO ma usłyszeć pięć zarzutów Celem jest zabezpieczenie rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie. Prokuratura podkreśla, że na podejrzenie przestępstwa wskazuje obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy, m.in. w postaci dokumentów, zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych. Gawłowski nie został jeszcze zatrzymany, ponieważ chroni go immunitet poselski. Według doniesień dziennikarzy, funkcjonariusze CBA chcieli także przeszukać koszaliński dom polityka, jednak ten nie wyraził na to zgody.