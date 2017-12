"Zdjąć aureolę z mordy chama". Lider KOD z pogardą o Polakach

Do wpisu na Facebooku zatytułowanego "Zdjąć aureolę z mordy chama" miała Łozińskiego zainspirować wymiana zdań z Wiktorem Zborowskim. Lider KOD tłumaczy, że przypomniała mu się wówczas wypowiedź Rafała Olbińskiego o tym, że jako naród, „pokazaliśmy obrzydliwą mordę chama”. Tu Łoziński tłumaczy, że chodzi o wynik wyborów i to, co działo się później. "I pomyślałem, że wszystko to, co się obecnie dzieje, to nobilitacja chamstwa, to bydło na salonach. I napisałem: największym problemem po PiS-e będzie zdjąć aureolę z chama" – czytamy we wpisie.

W swoich obelgach lider KOD idzie dalej. "Cham wyrasta na pomniki, cham zaczyna być wzorcem patriotyzmu, kultury, myśli. Cham dzierży władzę, a wrogiem chama są „elity”. Otóż konstytucja ma być zmieniona, by „nie była dla elit, tylko dla ludzi”. Bo przecież elity, to nie ludzie, to „układ”, to „łże-elity”, „wykształciuchy”, „lumpeninteligenci”. Bo przecież „lud prosty” wie lepiej. Nie kończył uniwersytetów, nie czytał Gombrowicza, nie wie, co to genotyp, nie wie, jaką liczbę barionową mają mezony, ale wie lepiej. Cham z mównicy głosi, że w Dubnej „bombę mezonową robili” i te inteligenty, taki Petru i inni, to GRU" – pisze Łoziński i dodaje: "Więc mówię, chamie: - Mezony to cząstki elementarne należące do hadronów, o liczbie barionowej B równej 0, o spinach całkowitych. Mezony zbudowane są z dwóch kwarków, z par kwark-antykwark, więc wypadkowy ładunek kolorowy mezonu wynosi zero, bo antykwark posiada antykolor kwarku. A co na to cham: - a w mordę chcesz?".

W dalszej części swojego wpisu lider KOD pisze, że cham nie wie co to mezony, ale może dać w mordę, bo "jest patriotą", "dorodną młodzieżą patriotyczną".

Do wpisu Łozińskiego odniósł się - również w mediach społecznościowych - Marcin Makowski. Publicysta "Do Rzeczy".