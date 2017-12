Na Rakowieckiej odnaleziono szubienicę, na której stracono gen. Fieldorfa

W areszcie przy ul. Rakowieckiej zabijano wielu Żołnierzy Wyklętych. Zazwyczaj mordowano ich strzałem w tył głowy, ale generała Emila Fieldorfa „Nila” komuniści powiesili na szubienicy jak pospolitego przestępcę. Egzekucja miała miejsce 24 lutego 1953 roku.

Ostatni wyrok na szubienicy wykonano ok. 1986 roku, a sama konstrukcja była zamontowana do roku 1994. Potem całość zerwano i wrzucono do zapadni, a całość zamurowano.