Kraby pełzną na granice

Samobieżne haubice Krab produkowane przez Hutę Stalowa Wola należą do najlepszego sprzętu tego typu na świecie

W ciągu 15 lat Polska powinna wydać co najmniej 550 mld zł, by nasze wojsko było w stanie skutecznie bronić państwa – wynika ze strategicznych analiz resortu obrony narodowej. Jak to wygląda w praktyce?