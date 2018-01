Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o ZUS

"Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego" – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Jak poinformowano, "w trakcie procedowania ustawy, Komisja Krajowa NSZZ 'Solidarność' oraz Konfederacja Lewiatan skierowały do Prezydenta wspólne stanowisko wyrażające sprzeciw wobec trybu prac nad przedmiotową ustawą. Przekazały również wspólne stanowisko pięciu reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ 'Solidarność', Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Pracodawców Business Centre Club".

W oświadczeniu napisano, że Andrzej Duda przychylił się do przedstawionych zastrzeżeń i zdecydował, iż tryb procedowania nad ustawą wymaga zbadania przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności z ustawą zasadniczą.

"Zdaniem Prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi" – brzmi fragment oświadczenia KPRP.

Wniosek o zbadanie noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został złożony w Trybunale Konstytucyjnym w piątek, 5 stycznia. Ustawa znosi limit, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.