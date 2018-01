Premier Morawiecki spotkał się w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Rozmowa polityków trwała ponad 3 godzina i odbyła się w „przyjaznej atmosferze”. W jej trakcie poruszono kwestie rządów prawa w Polsce oraz perspektywy finansowej w ramach nowego budżetu unijnego. – Kompromisy z Unią muszą odpowiadać interesom Polski – zaznaczył premier Polski.

Największe media zagraniczne chętnie komentują przetasowania na polskiej scenie politycznej. Większość zagranicznych gazet i portali skłania się do zdania, że tak głęboka rekonstrukcja rządu świadczy o chęci poprawy stosunków pomiędzy Warszawą a Brukselą. BBC podkreśliło, że premier Morawiecki zmieni ton prowadzonych rozmów, ale istota zmian w sądownictwie pozostanie ta sama.

Associated Press podało, że premier Morawiecki usunął „kontrowersyjnych ministrów spraw zagranicznych, obrony i środowiska”. Ma to być wstęp do działań na rzecz uniknięcia nałożenia na Polskę sankcji. Agencja zaznaczyła, że brak dymisji dla ministra Ziobro oznacza, że premier Morawiecki popiera reformę sądownictwa.

Financial Times wskazuje jednak, że zmiany przeprowadzone przez premiera Morawieckiego nie doprowadzą do poprawy relacji z Brukselą, gdyż unijnym politykom zależy przede wszystkim na praworządności.

Dziś premier Mateusz Morawiecki spotka się z przedstawicielami największych zagranicznych mediów – m.in. „Die Welt” czy „Financial Times”. To kolejny element "zagranicznej ofensywy”.