Dyrektor radiowej Jedynki rezygnuje ze stanowiska. "Dziękuję Słuchaczom"

Porzeziński został dyrektorem radiowej Jedynki w połowie stycznia 2016 roku.Wcześniej pracował m.in. w radiowej Trójce, Radiu ZET, Radiu Kolor, Radiu Józef, Radiu Warszawa oraz Radiu Plus, gdzie pełnił funkcję dyrektora programowego.

– Decyzja o odejściu ze stanowiska nie jest łatwa, ale nowe wyzwania zawodowe skłoniły mnie do oddania sterów – tłumaczy Porzeziński. Jak zaznacza, radiowa Jedynka to jest obecnie "prawdziwy skarb - program, który dba o słowo, o ekskluzywne gatunki sztuki radiowej jak słuchowiska czy reportaż”. – To jest także antena, która doskonale promuje polską, wartościową muzykę – dodaje.