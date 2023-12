Płuska z TVN już w siedzibie TVP. "Po prostu przyszedłem"

Trwa burza wokół przejęcia mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego odwołani zostali prezesi Telewizji Publicznej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na ich miejsce Bartłomiej Sienkiewicz wybrał nowych ludzi.

Krótko po tym wyłączony został sygnał TVP Info. Z sieci zniknął również portal tvpinfo.pl. Przestały nadawać regionalne kanały Telewizji Publicznej. Na krótko zniknął również program TVP1.

"Niespodziewany gość w TVP – Paweł Płuska, redaktor (były jak twierdzi) TVN. Nie za bardzo był w stanie wyjaśnić powody swojej obecności" – napisał Radosław Fogiel z PiS.

– Przyszedłem po prostu. Chcę zobaczyć, co się dzieje w telewizji publicznej – stwierdził Płuska dopytywany, co robi w TVP. Dodał, że jest gościem prezesa TVP. – Tomasz Sygut. Pora poznać – stwierdził.

"W reżyserce w TVP jest już były dziennikarz TVN. O to chodziło w bezprawnym ataku totalitarnymi metodami na Wolne Media. System medialny ma być domknięty" – napisał na portalu X poseł Marcin Warchoł. Na nagraniu widać także Marka Czyża. To on ma poprowadzić pierwsze wydanie "Wiadomości", po przejęciu TVP przez nową koalicję.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

