Polityk Platformy trafiła do SPP. Lubnauer dostała niewygodne pytanie

Nowym członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych została Magdalena Roguska – szefowa gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego (obecnego szefa MSWiA)

Przypomnijmy, że o konieczności odpolitycznienia Spółek Skarby Państwa mówiła m.in. umowa koalicyjna podpisana przez KO, Polskę 2050 oraz Lewicę.

"Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" – czytamy w rzeczonym dokumencie rządzącej koalicji.

Lubanuer: Nie znam kompetencji tej pani

O sytuację została zapytana Katarzyna Lubnauer w porannym programie Radia Zet. Polityk stwierdziła, że pierwsze słyszy o tej sytuacji, ale być może Magdalena Roguska posiada wszelkie konieczne kompetencje do piastowania nowego stanowiska.

– Nie znam kompetencji tej pani. Być może je ma, w związku z tym proszę pytać Marcina Kierwińskiego. Nie znam sprawy, w związku z tym nie będę komentować. Być może jest to osoba o bardzo szerokich kompetencjach i dokładnie powinna tam trafić. Rozumiem, że też nie trafiła do Zarządu, tylko do Rady Nadzorczej, czyli która ma w imieniu, no można powiedzieć właściciela, właścicielem, jak rozumiem, jest państwo Polskie, które reprezentuje rząd, reprezentować interesy w tej spółce – mówiła Lubnauer.

Magdalena Roguska jest z wykształcenia filologiem, a w latach 2006-2018 była radną dzielnicy Białołęka. Pracowała wówczas w komisjach: Oświaty, Kultury i Sportu, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Statutowej i Porządku Publicznego.

Pełniła również funkcję skarbnika warszawskiej Platformy Obywatelskiej.