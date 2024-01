Zatrzymanie posłów. Rzecznik KE: Nie komentujemy konkretnych wydarzeń w krajach UE

– Nie będziemy się wypowiadać na temat konkretnych wydarzeń w państwach członkowskich UE – powiedział podczas konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, pytany o zatrzymanie we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim polityków PiS.

– Jak wiadomo, nie odnosimy się do konkretnych działań w państwach członkowskich. W tym przypadku też się nie wypowiemy – wskazał.

Dodał, że "w kwestii praworządności, czy to w Polsce, czy w innych krajach, co roku publikujemy sprawozdanie na ten temat. Tam jest przedstawiana analiza". – Czasami mamy pewne wątpliwości, co do procesów w pewnych państwach członkowskich. Nie odnosimy się jednak do żadnych konkretnych, jednostkowych przypadków – zaznaczył Mamer.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie Andrzeja Dudy. Przewieziono ich najpierw na komendę, a następnie do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

Politycy PiS zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent zastosował wobec nich prawo łaski. Zrobił to po wyroku nieprawomocnym, o co prawnicy toczą spór.

Kamiński i Wąsik zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda reaguje

– Chcę państwa zapewnić o jednym: nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie dla zwykłego obywatela, tak jak to obiecywałem w kampanii wyborczej w 2015 i 2020 roku. Nie spocznę, dopóki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na wolności. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z konstytucją i prawem, jak do tej pory – zapowiedział prezydent.

Zwrócił się jednocześnie z apelem o spokój. – Jeżeli ktoś chce skorzystać z prawa do zgromadzeń, można się gromadzić. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w manifestacjach, może uczestniczyć. Ale bardzo państwa proszę, żeby były to manifestacje pokojowe, godne i spokojne – podkreślił.

