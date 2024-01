Prokuratura chce pozbawić immunitetu polityka Konfederacji. Do Sejmu wpłynął wniosek

Jak ustalił reporter RMF FM, marszałek Sejmu otrzymał od prokuratury pismo, w którym zawarto wniosek o pozbawienie posła Konfederacji immunitetu w związku z incydentem, do jakiego doszło w budynku Sejmu 12 grudnia.

Prokuratorzy domagają się, aby polityk odpowiedział za siedem czynów. Chodzi m.in. o publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową, znieważenie przedmiotu czci religijnej, naruszenie nietykalności cielesnej oraz spowodowanie obrażeń ciała.

We wniosku znalazło się także odniesienie do incydentu w gmachu Sądu Okręgowego w Krakowie w styczniu ubiegłego roku oraz do zachowania posła Brauna podczas wykładu Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym oraz naruszenie nietykalności cielesnej i pomówienie szefa Instytutu Kardiologii w Warszawie w marcu 2022 roku.

Incydent w Sejmie

12 grudnia Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie. W reakcji na incydent marszałek Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z posiedzenia, a do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto decyzją prezydium Sejmu Braunowi zostanie odebrana połowa uposażenia za trzy miesiące i całość diety za pół roku pracy poselskiej.

Z kolei Konfederacja ukarała Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu poselskiego oraz zakazem wystąpień z mównicy sejmowej.

W reakcji na incydent z udziałem Grzegorza Brauna, część parlamentarzystów zażądała zastosowania odpowiedzialności zbiorowej i usunięcia jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu.

Wniosek o odwołania Bosaka złożyła Lewica. Marszałek Szymon Hołownia postawił ultimatum. – Jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal powinien mieć miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji, z panem Braunem na pokładzie, w prezydium Sejmu – powiedział.

Czytaj też:

Braun wniósł do Sejmu broń palną? Straż Marszałkowska zawiadomiła marszałkaCzytaj też:

Wipler: To, że rządzi Tusk to efekt działań Korwin-Mikkego