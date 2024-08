Vance odwiedził Michigan. Skrytykował Bidena i Harris

Vance na miejsce spotkania wybrał Shelby Township, miasteczko na przedmieściach Detroit. Główne tematy, które poruszał były trzy:

Olbrzymia przestępczość przyniesiona do USA przez szeroko otwartą przez duet Joe Biden / Kamala Harris granicę z Meksykiem, przez miliony nielegalnych migrantów z krajów tzw. trzeciego świata,

Nielegalna migracja zgodna z formułą Open Borders (otwarte granice),

Galopująca i wyniszczająca inflacja, rozmyślnie spowodowana masowym drukiem pieniądza, niekontrolowanymi wydatkami oraz inflacjogennym ograniczaniem i likwidowaniem wydobycia/produkcji surowców energetycznych (paliw kopalnych) przez rząd Bidena i Harris.

To już druga wizyta J.D Vance'a w Michigan, odkąd został republikańskim kandydatem na wiceprezydenta. Wybór Shelby Township na miejsce spotkania wynikał z faktu, że miejscowa policja kilka dni wcześniej ujęła gwałciciela, którym był nielegalny migrant, który do USA dostał się dzięki polityce otwartych granic duetu Biden/Harris. Ofiarą była 13-letnia dziewczynka. Ameryką nieustannie wstrząsają wypadki brutalnych morderstw, gwałtów, których sprawcami są nielegalni migranci. Absurdu sytuacji dodaje terminologia /nowomowa stworzona przez polityków Partii Demokratycznej. Otóż uważają oni, że nie ma "nielegalnych" ludzi, lecz każdy ma prawo do USA przyjechać, w związku z czym ukuli nowy termin – newcomers (nowo przybyli).

Republikański kandydat na wiceprezydenta powiedział zgromadzonym, że masowe deportacje rozpoczną się od "najbardziej brutalnych przestępców". Owe masowe deportacje zapowiada od kilku lat były prezydent Donald Trump. Podczas swojego przemówienia przed komendą policji Vance oskarżył wiceprezydent Kamalę Harris za przestępstwa związane z nielegalnymi imigrantami, których wpuściła ona do kraju, a także za jej politykę migracyjną, którą wielu nazywa inwazją.

– Nie mogę uwierzyć, że ktokolwiek rzeczywiście mógłby pomyśleć, że należy otworzyć południową granicę Ameryki dla wszystkich tych przestępców, pozwolić im popełniać przestępstwa w naszych miastach i wioskach, a następnie odmówić ich późniejszej deportacji. To właśnie Kamala Harris mówi i wykonuje – powiedział Vance.

Vance powiedział również, że to ta retoryka i praktyka w wykonaniu Harris przyczyniła się do śmierci trzech funkcjonariuszy policji w Michigan, którzy zostali zamordowani na służbie tego lata. – Stracili życie na służbie, ponieważ przekaz Kamali Harris jest jasny- rozpoczął się otwarty sezon polowania na amerykańskich policjantów – powiedział Vance, który jest również senatorem z Ohio.

Zastępca szeryfa hrabstwa Oakland, Bradley J. Reckling został zastrzelony 22 czerwca w Detroit podczas próby uniemożliwienia

kradzieży pojazdu. 18-latek z Clinton Township, Karim Blake Moore, został oskarżony o morderstwo. Kilka dni później, 27 czerwca, zastępca szeryfa Hillsdale William Butler został postrzelony podczas kontroli drogowej w Jefferson Township. Podejrzany Eric Michael Fiddler uciekł, lecz później zginął zastrzelony przez policję stanową. Wreszcie, funkcjonariusz z Melvindale Mohamed Said został zastrzelony 21 lipca podczas kontroli drogowej. Według prokuratury hrabstwa Wayne podejrzany Michael Lopez strzelił do Saida, uciekając z miejsca zdarzenia. Został oskarżony o morderstwo.

Ameryką zmaga się nie tylko z wielką przestępczością wywołaną przez politykę migracyjną administracji Biden-Harris. Do kraju przemycane są olbrzymie ilości śmiercionośnego narkotyku pod nazwą fentanyl, który podstępnie dodawany jest do innych używek i narkotyków. W wyniku jego zażycia umiera ok 100. tys Amerykanów, najczęściej nieświadomych obecności tej śmiertelnej w skutkach substancji.

Innym efektem polityki otwartych granic jest handel ludźmi, a szczególnie okrutny jest handel dziećmi. Liczby przerażają. Mówi się o ponad 100 tys. dzieci, które przekroczyły granicę bez opiekunów i ślad po nich zaginął. J.D Vance również zaatakował kandydata Demokratów na wiceprezydenta, gubernatora Minnesoty Tima Walza za brak jego reakcji na wielotygodniowe masowe protesty w reakcji na śmierć George'a Floyda, które sparaliżowały m.in. Minneapolis w 2020 r.

– Kiedy uniemożliwia się policji wykonywania pracy, cierpią na tym najbardziej bezbronni ludzie w naszych społecznościach – stwierdził. – Widzieliśmy tę siłę w 2020 r. podczas letnich zamieszek... Kamala Harris, promująca uczestników zamieszek i rabusiów palących i plądrujących miasto Minneapolis, aktywnie pomagała wyciągać sprawców zamieszek i rabusiów z więzień, zbierając fundusze na kaucje i wzywając do ograniczenia funduszy na policję – dodawał.

Grabieże, podpalenia i przemoc, które ogarnęły Minneapolis, trwały tak długo z powodu opóźnionej reakcji Walza na wezwanie Gwardii Narodowej do przywrócenia porządku i prawa. Co więcej, Walz wypowiadał się wielokrotnie z sympatią o tych protestach, usprawiedliwiając ich uczestników, a jego żona zasłynęła wypowiedzią o otwieraniu okien w domu, aby poczuć przyjemny zapach dymu z palonych opon.

Na pytanie, jak Trump i Vance zamierzają sobie poradzić z tymi problemami, Vance odpowiedział: „Przesłanie administracji Trumpa jest proste: pakujcie się, bo za cztery miesiące wracacie do domu. Nie zgadzamy się na inwazję milionów ludzi na ten kraj. Ludzi, których nie powinno tu być, więc będziemy ich deportować – Rząd federalny musi utrudniać przedsiębiorstwom zatrudnianie nielegalnych cudzoziemców, a potem trzeba pracować dalej. Myślę, że w ten sposób rozwiąże się problem ludzi, którzy tu są, a być nie powinni. Tak wygląda dobra polityka imigracyjna i jej realizacja. Niestety rząd Biden/Harris postanowił łamać prawo imigracyjne i prowadząc politykę otwartych granic doprowadzić do inwazji na USA – dodał.

Należy podkreślić, że Biden wielokrotnie zaprzeczał faktowi wpuszczenia olbrzymiej rzeszy imigrantów, media mainstreamowe skutecznie blokowały przekazy z granicy, czego efektem były wizyty kongresmanów pokazujących później filmy, na których widać ciągnące się sznurki uchodźców. Zmusiło to Bidena do mianowania Kamali Harris na stanowisko, które media określały jako Caryca Granicy. Na czym polegała działalność "Carycy", pokazał wywiad, w którym na pytanie o jej wizytę na granicy najpierw skłamała, że tam była, a następnie dociskana powiedziała, że w Europie też nie była, no więc nie rozumie o co chodzi dziennikarzowi.

Podczas swojego 40-minutowego wystąpienia Vance oskarżył Harris również o rosnące koszty mieszkaniowe a także artykułów spożywczych. Powiedział, że jego najważniejszym priorytetem jest obniżenie cen artykułów spożywczych, energii, benzyny oraz czynszu.

– Musisz obniżyć ceny, aby zapewnić ludziom podstawy do życia, a sposobem na to jest uwolnienie amerykańskiej energii, uwolnienie amerykańskiego rolnictwa i nie wydawanie pieniędzy jak pijany marynarz, co robiła i wciąż robi Kamala Harris w czasie swojej kadencji – powiedział.

Po spotkaniu w Michigan, Vance odwiedził również Wisconsin, gdzie próbował spotkać Kamalę Harris na lotnisku, aby zachęcić ją do odbycia jakiekolwiek konferencji prasowej. Kamala Harris skutecznie unika spotkań z dziennikarzami i od początku, kiedy została wskazana przez Bidena jako nowy kandydat na prezydenta, jeszcze ani razu w takiej konferencji nie uczestniczyła. Swoją kampanię ograniczyła na razie do wieców i zbierania funduszy na kampanię.

