Olechowski o liderze PO: Potrzeba nam Presleya a nie Pet Shop Boys

– On jest liderem i nie ma innego. Tam nie ma nikogo kto mówi, że chce objąć to stanowisko. Przecież to się nie dzieje tak, że pan Schetyna będzie kogoś namawiał do bycia liderem. To jakaś bzdura. Pozycję lidera trzeba zdobyć, a nie być na nią mianowanym – mówiła Andrzej Olechowski na temat sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Były członek PO ocenił również, że jego zdaniem bardzo prawdopodobny jest powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.

W sprawie poszukiwania nowego lidera PO, dziennikarz zapytał Olechowskiego, co sądzi o Rafale Trzaskowskim, kandydacie PO na urząd prezydenta Warszawy. – A on chce być przewodniczącym czy pan i ja będziemy go typować? Z takiej produkcji może wyjść Pet Shop Boys, a nam potrzebna jest Adele albo Presley. To jest lider, a nie że pan kogoś sformatuje i on zostanie liderem – mówił były polityk. Olechowski ocenił, że całkiem możliwy jest powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Jego zdaniem Tusk chciałby powrócić do krajowej polityki, gdyż leży mu na sercu kwesta „europejskości" naszego państwa. – Jak ktoś ma trzy pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej, to nie startuje potem w jakimś powiatowym konkursie. Ale myślę, że dla niego sprawa europejskości Polski jest bardzo ważna. Więc coraz bardziej sądzę, że on może chcieć się angażować – mówił na antenie Tok FM.

