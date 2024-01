Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Protesty przed więzieniami

"Uwolnić Mariusza”, "Zwyciężymy” i "Jesteśmy z wami” – takie hasła wznosili zgromadzeni przed radomskim aresztem, gdzie przebywa Mariusz Kamiński. W proteście wzięli udział politycy Prawa i Sprawiedliwości, żona byłego szefa CBA i ministra spraw wewnętrznych i administracji Barbara Kamińska, jego syn Jakub a także m.in. Michał Adamczyk, wybrany przez Radę Mediów Narodowych na prezesa TVP.

– Kiedy pierwszy raz Tusk doszedł do władzy, po dokonanych czystkach w instytucjach, Mariusz Kamiński pozostał na stanowisku. Wydawało się, że szefem CBA będzie do końca swojej kadencji. Po tym, jak wykryta została afera hazardowa i Mariusz Kamiński, mój maż, poinformował o tym Donalda Tuska, ówczesnego premiera, chwilę po tym wbrew prawu, tak jak dzisiaj, został odwołany ze stanowiska. On go odwołał i ludzie na to patrzyli i nic nie zrobili! Mój mąż został w biały dzień odwołany wbrew prawu! – powiedziała żona zatrzymanego polityka.

Kamińska zadeklarowała również, że nie boi się Donalda Tuska i że będzie broniła męża "do ostatniej kropli krwi".

Protest w Przytułach

Drugi z zatrzymanych polityków PiS – Maciej Wąsik – przebywa w zakładzie karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Turaj również w sobotę odbyły się manifestacje sprzeciwiające się osadzeniu posła.

"Jesteśmy pod zakładem karnym w Przytułach, gdzie przetrzymywany jest Wąsik. Oczekiwania jasne. Dość bezprawia w wydaniu Bodnara. Konieczna presja właśnie na niego, nie na Tuska, który, jak sam to mówi, właściwie to nie wie o co chodzi i ma «zaufanie»" – napisał dziennikarz Dawid Wildstein.

Zatrzymanie posłów

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

W środę przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Wcześniej obaj politycy podjęli strajk głodowy.

Po tym, jak Kamiński i Wąsik trafili do aresztu, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o nich jako o "pierwszych więźniach politycznych w Polsce po 1989 roku".

