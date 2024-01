Kamery nagrały Sienkiewicza w Sejmie. "Torebka z białym proszkiem"

Sejm odrzucił w środę wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Za odwołaniem ministra głosowało 194 posłów, przeciw było 241, wstrzymało się dwóch.

Podczas obrad kamery Polsat News uchwyciły jednak nietypową sytuację. Minister wkładał do wewnętrznej kieszeni marynarki przedmiot wyglądający, jak torebka z białym proszkiem. Ta scena rozgrzała media społecznościowe, a internauci dopytują, co znajdowało się w torebce.

"Grubo to wygląda. Jakaś torobeczka z czymś białym" – napisał dziennikarz Marcin Dobski z Salonu24. "Tak racjonalnie ktoś może wyjaśnić co to jest?" – dodał w kolejnym wpisie.

twitter

"Dziś pan minister mówił w Sejmie, że działał w stanie wyższej konieczności" – stwierdził prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.

"Co to jest? Torebka z białą substancją?" – pytał Łukasz Żygadło z portalu DoRzeczy.pl. W kolejnym wpisie dodał, że minister powinien wyjaśnić, co znajdowało się w torebce.

twittertwitter

"Pojawiające się w sieci nagrania sugerują, że przeszukiwany przez Straż Marszałkowską przy wkraczaniu na teren Sejmu RP mógłby być nie Grzegorz Braun, a Bartłomiej Sienkiewicz – i nie na wypadek posiadania czarnego prochu, a proszku… o w pełni odmiennym kolorze" – dodaje Wojciech Sumliński.

twittertwittertwitter

Kim jest Bartłomiej Sienkiewicz?

Urodzony w 1961 r. w Kielcach Bartłomiej Sienkiewicz jest historykiem, publicystą, politykiem oraz byłym funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa (UOP). W latach 1990-2022 pełnił funkcję oficera tej służby w stopniu podpułkownika.

Od 2013 do 2014 r. zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Po aferze taśmowej zniknął na jakiś czas z życia publicznego.

W 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, startując z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu kieleckim. W 2023 r. uzyskał reelekcję. 13 grudnia u.br. został powołany na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.

Czytaj też:

Kowalski: Tusk i Sienkiewicz mają świadomość łamania prawa