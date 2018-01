Kukiz publikuje zdjęcia celebrytów ze swastykami. "Gdzie był wtedy mainstream i TVN?"

To nie pierwszy raz, kiedy Paweł Kukiz odnosi się na portalu społecznościowym do kreowanego przez niektóre media problemu neonazizmu w Polsce. Przed dwoma dniami lider Kukiz'15 przypomniał, że według polskiego prawa propagowanie komunizmu i faszyzmu jest karalne. "Nie rozumiem, dlaczego od rana do nocy trąbi się w mediach o grupie durniów hołubiących faszyzm, zamiast po prostu zamknąć delikwentów, pokazać w TV zatrzymanie a ich "ugrupowanie" zdelegalizować" – napisał. Polityk dodał, że podobnie powinno się postępować z partiami i organizacjami, które propagują zbrodniczy komunizm. Na załączonym do postu zdjęciu znalazł się m.in. lider partii Razem Adrian Zandberg.

Dziś poseł zamieścił zdjęcia trzech celebrytów, którzy publicznie pokazywali się ze swastykami. Kukiz pyta, gdzie wtedy był mainstream i TVN.

Na zdjęciach opublikowanych przez Pawła Kukiza znalazł się pisarz Michał Witkowski, który podczas gali "Fashion Week" pojawił się w stroju z elementami SS. Na drugiej fotografii widnieje Maciej Maleńczuk, który na imprezy w 2015 roku przychodził z naszyjnikiem w kształcie swastyki. Ostatnie zdjęcie przedstawia piosenkarkę Pati Sokół, która z kolei w 2013 roku pojawiła się na premierze filmu "Ambassada" z namalowaną na policzku swastyką. Celebrytka tłumaczyła wówczas, że to wyraz jej aprobaty do dystansu pokazanego w filmie. – Proszę o wybaczenie tych, którzy nie znając treści filmu oraz moich intencji odebrali mój manifest pochopnie. Nikogo nie chciałam urazić. Wręcz przeciwnie – tłumaczyła na blogu.