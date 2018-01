SLD chce przywrócić emerytury esbekom. Ostra reakcja posła PiS

"Projekt ustawy cofający represyjne przepisy o emeryturach mundurowych, pod którym wespół z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zebraliśmy 250 tys. podpisów skierowany do pierwszego czytania!" – poinformowało SLD. Partia Włodzimierza Czarzastego podziękowała wszystkim, którzy zbierali i złożyli podpisy pod tym projektem.

Stanisław Pięta uważa, że listą podpisów zebranych przez SLD powinny zająć się służby specjalne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. "Grupy postkomunistyczne mogą stanowić zagrożenie dla Polski. Pamiętajmy, że w okresie rządów Platformy wysokie funkcje pełnili ludzie z WSI. Tolerowano też współpracę z FSB" – napisał na Twitterze poseł PiS.

Zgodnie z ustawą dezubekizacyjną, którą Sejm przyjął w grudniu 2016 roku, emerytury i renty byłych esbeków i funkcjonariuszy tajnych służb PRL zostały obniżone do wysokości średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli ok. 2 tys. zł (emerytura) i ok. 1,5 tys. zł (renta). Nowe przepisy weszły w życie w listopadzie 2017 roku.

Czytaj także:

Czarzasty do posłów opozycji: Panowie, uczcie się od PiS