Kłopoty Kanału Sportowego. Duży spadek subskrybentów

Kanał Zero, zgodnie z zapowiedzią wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który kilka miesięcy temu odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego.

Jako pierwsza na Kanale Zero została wyemitowana rozmowa ze Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. Przybliżyli m.in. ramówkę nowego projektu. Dzień później na kanale pojawił się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek.

Jeśli chodzi o wyniki oglądalności, już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy.

Kanał Sportowy traci subskrybentów. Spadł już poniżej miliona

Od momentu odejścia Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Sportowego, projekt traci subskrybentów. Jeszcze w październiku format tworzony obecnie przez Tomasza Smokowskiego, Michała Pola, Mateusz Borka i Macieja Wandzla miał 1,12 mln subskrybcji. Do dzisiaj stracił ich już około 120 tys.

W czwartek 8 lutego Kanał Sportowy spadł poniżej miliona, co zauważył Marcin Szczupak z Press-Service Monitoring Mediów. "No i stało się. Kanał Sportowy na YouTube ma 999,7 tys. subskrybentów" – napisał na X.

Jak czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl, Spadają nie tylko liczby subskrypcji, ale i wyświetleń. Od dwóch miesięcy materiały, które ukazują się na Kanale Sportowym notują tygodniowo poniżej 2 mln odtworzeń, a w pierwszym tygodniu stycznia było to tylko 1,1 mln.

Z kolei nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko pnie się w górę, wielokrotnie przewyższając oglądalnością magazyny Kanału Sportowego. Obecnie Kanał Zero zbliża się do 800 tys. obserwujących na YouTube.

Ile zarobił już Kanał Zero? Krzysztof Stanowski ujawnił imponującą kwotę

6 lutego, pięć dni po starcie nowego projektu, Krzysztof Stanowski pochwalił się sukcesem swojego kanału za pośrednictwem X (dawniej Twitter). Zamieścił zrzut ekranu z platformy YouTube, na którym widać wyniki osiągnięte przez Kanał Zero.

"Dobre pierwsze pięć dni" – napisał dumny dziennikarz.

W odpowiedzi na post Stanowskiego, jeden z użytkowników X próbował przybliżyć, ile kanał mógł zarobić od startu.

"Jakieś 16k PLN z wyświetleń. Dobrze pamiętam? Na cały miesiąc wyszłoby 100k. Niby dużo, ale przy tych kosztach wychodzi, że biznes będzie wisiał na współpracy sponsorskiej" – można przeczytać.

Stanowski nie pozostawił tego bez odpowiedzi.

"Nie no, jakie 16 tysięcy" – stwierdził. Jak przekazał, w ciągu czterech dni było to około 115 tysięcy złotych z samych wyświetleń. Warto pamiętać, że to jednak tylko część dochodów. Kanał Zero zarabia również m.in. na umowach sponsorskich z różnymi markami.

Rewelacyjny start nowego projektu Stanowskiego. Mocne liczby na początek

Pierwsze nagranie, które pojawiło się na Kanale Zero, tylko do poniedziałku rano zanotowało 1,4 mln odtworzeń. Ogromną popularnością cieszył się również wywiad z prezydentem Dudą – obejrzano go do 5 lutego ponad 2,2 mln razy.

W weekend na Kanale Zero zadebiutowały też cotygodniowe magazyny. "Filmowe Zero" Tomasza Raczka do poniedziałku rano zanotowało 570 tys. wyświetleń, „"Gospodarcze Zero" Roberta Gwiazdowskiego – 440 tys., "Mazurek & Stanowski" – 810 tys., a "Trzecie Śniadanie" Marcina Mellera – 410 tys. Pokazano też głośno zapowiadany przez Krzysztofa Stanowskiego reportaż Mariusza Zielke o skazaniu piosenkarza Michała Wiśniewskiego w sprawie kredytu wziętego w SKOK Wołomin, który obejrzano ponad 770 tys. razy. Te liczby codziennie rosną.

Kanał Zero zyskał też dużą grupę nowych subskrybentów. Jeszcze przed startem, w środę 31 stycznia, miał ich 542 tys. 5 lutego ta liczba urosła już do ponad 710 tys. Obecnie jest to ponad 776 tys. użytkowników.

