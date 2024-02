Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy. Te liczby robią wrażenie

"No to zaczynamy o 20:00. Nasz team to mikstura wybuchowa. Ale będziemy jeszcze dodawać do niej kolejne elementy. W tym składzie zaczynamy, ale to nie jest nasze ostatnie słowo" – tak początek nadawania Kanału Zero zapowiadał Krzysztof Stanowski. Założyciel portalu piłkarskiego Weszło, odszedł kilka miesięcy temu z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego.

Kanał Zero, zgodnie z zapowiedzią wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Jako pierwsza została wyemitowana rozmowa z Krzysztofem Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. W trakcie rozmowy została m.in. przybliżona ramówka nowego projektu. Dzień później na kanale pojawił się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek.

"W cztery dni od startu Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego pozyskał ponad 170 tys. subskrybentów, ma ich już ponad 710 tys. Jego poranne programy mają wielokrotnie wyższą oglądalność niż emitowane równocześnie magazyny Kanału Sportowego" – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Rewelacyjny start Kanału Zero. Mocne liczby na początek

Pierwsze nagranie, które pojawiło się na Kanale Zero, do poniedziałku rano zanotowało już 1,4 mln odtworzeń. Ogromną popularnością cieszył się również wywiad z prezydentem Dudą – obejrzano go dotąd ponad 2,2 mln razy.

W weekend na Kanale Zero zadebiutowały też cotygodniowe magazyny. "Filmowe Zero" Tomasza Raczka do poniedziałku rano zanotowało 570 tys. wyświetleń, „"Gospodarcze Zero" Roberta Gwiazdowskiego – 440 tys., "Mazurek & Stanowski" – 810 tys., a "Trzecie Śniadanie" Marcina Mellera – 410 tys. Pokazano też głośno zapowiadany przez Krzysztofa Stanowskiego reportaż Mariusza Zielke o skazaniu piosenkarza Michała Wiśniewskiego w sprawie kredytu wziętego w SKOK Wołomin, który obejrzano ponad 770 tys. razy.

Kanał Zero zyskał też dużą grupę nowych subskrybentów. Jeszcze przed startem, w środę 31 stycznia, miał ich 542 tys. 5 lutego ta liczba urosła już do ponad 710 tys.

Jak dodatkowo wyliczają Wirtualne Media, w piątek wszystkie materiały na Kanale Zero zanotowały 2,71 mln odtworzeń, dzień później – 4,41 mln, a w niedzielę – 2,28 mln.

Kanał sportowy w tyle. Zdecydowanie słabsza oglądalność

Jak czytamy na Wirtualnemedia.pl, statystyki Kanału Zero są wielokrotnie wyższe niż Kanału Sportowego.

W weekend w dawnym projekcie Stanowskiego pokazano m.in. "Hejt Park" z byłym piłkarzem Kazimierzem Węgrzynem (52 tys. wyświetleń), kolejne odcinki "Polowania" Michała Pola (22 tys.), niedzielnego magazynu "Loża Piłkarska" (48 tys.) i nowego cyklu "Przy espresso o Serie A" (12 tys.), a także relację z turnieju Cupra Padlowe (8 tys.) i Mateusza Borka z Tajlandii (40 tys.).

"W piątek materiały na Kanale Sportowym były odtwarzane 554 tys. razy, w sobotę – 285 tys., a w niedzielę – 210 tys." – podsumowuje serwis.

Słabo dla Kanału Sportowego wypadają również statystki z 5 lutego. Emitowany o godz. 7.00 poranny magazyn Kanału Zero, prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego i Macieja Dąbrowskiego, przez wiele minut oglądało równocześnie 30-34 tys. internautów. Z kolei pokazywany w tym samym czasie "KS Poranek" notował wyniki na poziomie zaledwie 500-600 widzów.

