Czarnek chwali Vance'a. "Brawo"

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Wiceprezydent USA zabrał głos ws. unieważnionych wyborów w Rumunii

– Uderzyło mnie, że były komisarz europejski niedawno wystąpił w telewizji i mówił zachwycony, że rząd rumuński właśnie unieważnił całe wybory. Przestrzegł, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może się zdarzyć w Niemczech. Te stwierdzenia są szokujące dla Amerykanów – podkreślił.

Jak dodał, "od lat powtarzano nam, że wszystko, co finansujemy i wspieramy, jest robione w imię naszych wspólnych, demokratycznych wartości".

– Musimy nie tylko mówić o wartościach demokratycznych, musimy żyć zgodnie z ich literą – argumentował.

Przemysław Czarnek chwali przemówienie J.D. Vance'a

Poseł PiS Przemysław Czarnek odniósł się do wypowiedzi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w mediach społecznościowych.

"Brawo J.D. Vance" – napisał były minister edukacji i nauki w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy.

"'Non abbiate paura' Europe: 'Największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości' — powiedział Vance w swym przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Amerykański polityk zacytował też słowa Jana Pawła II 'nie lękajcie się' i nawoływał, by europejscy liderzy nie bali się woli własnych wyborców, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają" – czytamy we wpisie polityka Prawa i Sprawiedliwości.

