Trzaskowski o AfD: Skandaliczne. Wbił szpilkę Nawrockiemu

16 grudnia br. Bundestag nie udzielił wotum zaufania kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego. Za udzieleniem Scholzowi wotum zaufania głosowało 207 posłów. Przeciw było 394, a 116 się wstrzymało.

Ostatnie sondaże pokazują, że liderem na niemieckiej scenie politycznej jest blok CDU/CSU, który może liczyć na 32 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje AfD z wynikiem 18 proc., natomiast podium zamyka SPD, które ma 16 proc. poparcia. Na Zielonych chce głosować 13 proc. respondentów.

Europoseł PiS Patryk Jaki zwrócił uwagę w rozmowie z popularnym podcasterem Mario Nawfalem, że AfD jest dla niego "bardzo radykalne" choćby w kwestiach historycznych. – Niektórzy z ich polityków są zwolennikami usprawiedliwienia, przestępczych działań podczas wojny, niemieckich zbrodni. Niektórzy sugerują, że powinniśmy porozmawiać o zmianie granic. To dla nas jest to bardzo trudny partner – powiedział deputowany do PE.

Trzaskowski: Nawrocki nie zabrał głosu ws. AfD

Do narracji, jaką sufluje AfD, odniósł się na antenie TVP Info kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zwrócił w tym kontekście uwagę na postawę, jaką prezentuje Karol Nawrocki.

– Karol Nawrocki, który jest przecież dalej szefem IPN-u, nie zabrał dalej głosu w odniesieniu do tych skandalicznych słów, które padły na wiecu AfD – powiedział Trzaskowski. – Dlatego że Niemcy muszą pamiętać o swoich winach, to czym co wyrządzili również w Polsce – dodał.

Kandydat KO wysyła sygnał do PiS

Rafał Trzaskowski zaakcentował potrzebę jedności w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

– Jeszcze nie jest za późno. Uważam że musi przyjść ten moment otrzeźwienia i że wszyscy w Polsce musimy sobie zdać sprawę z tego, że dzisiaj potrzebna jest odpowiedzialność i akurat w sprawach bezpieczeństwa wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem – powiedział prezydent Warszawy.

Polityk nawiązał do Prawa i Sprawiedliwości. – Chciałbym ten jeden sygnał wysłać do naszych konkurentów politycznych, że przynajmniej w sprawie bezpieczeństwa spróbujmy mówić jednym głosem. Polacy mają dosyć tej polaryzacji – zaznaczył.

