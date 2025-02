"Ha tfu z takim patriotyzmem". Żukowska oburzona

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych krytykuje komisarza UE

– Uderzyło mnie, że były komisarz europejski niedawno wystąpił w telewizji i mówił zachwycony, że rząd rumuński właśnie unieważnił całe wybory. Przestrzegł, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może się zdarzyć w Niemczech. Te stwierdzenia są szokujące dla Amerykanów – podkreślił.

Jak dodał, "od lat powtarzano nam, że wszystko, co finansujemy i wspieramy, jest robione w imię naszych wspólnych, demokratycznych wartości".

– Musimy nie tylko mówić o wartościach demokratycznych, musimy żyć zgodnie z ich literą – argumentował.

Żukowska: Bezkrytyczne zachwyty polskiej prawicy są odrażające

Słowa J.D. Vance'a spotkały się z przychylnymi, a nawet entuzjastycznymi ocenami ze strony polskiej prawicy. Do wypowiedzi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych odniósł się w mediach społecznościowych m.in. poseł PiS Przemysław Czarnek.

"Brawo J.D. Vance" – napisał były minister edukacji i nauki w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy.

Z takim podejściem nie zgadza się szefowa Koalicyjnego Klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, czemu również dała wyraz w mediach społecznościowych.

"Odrażają mnie bezkrytyczne zachwyty polskiej prawicy nad Trumpem i jego kamarylą" – napisała Żukowska na portalu X.

"Brak poczucia własnej godności, napawanie się cudzą wielkością, ogrzewanie się w obcym blasku i spijanie z ust każdego, nawet przeciwnego naszym interesom słowa. Ha tfu z takim patriotyzmem" – czytamy we wpisie parlamentarzystki.

