Nie damy się zastraszyć. Rozmowa z ks. Michałem Olszewskim

Zuzanna Dąbrowska: Ministerstwo Sprawiedliwości wstrzymało wypłatę zaplanowanej na ten rok transzy ponad 28 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, która miała zostać przeznaczona na dokończenie budowy Archipelagu – centrum pomocy dla ofiar przestępstw – na warszawskim Wilanowie. Media lewicowo-liberalne są oburzone sumami, które już otrzymała Fundacja Profeto.

Ks. Michał Olszewski: Z 98 mln zł, które zaplanowano z Funduszu Sprawiedliwości na realizację centrum, trafiło do nas ponad 66 mln zł. Reszta, której nie wypłacono, to strategiczna część dofinansowania. Miała zostać przeznaczona na wykończenie i wyposażenie ośrodka oraz na pierwszy rok działalności – pensje, rachunki, utrzymanie podopiecznych, ubranie, jedzenie, ogrzewanie itd. Nikt nie mówi o tym, że my też ze środków własnych dofinansowujemy Archipelag i nasz wkład własny wynosi ponad 5 mln zł, czyli 5 proc. wartości projektu. To pieniądze wypracowane przez fundację oraz kredyty zaciągnięte na zakup ziemi, która kosztowała 6,5 mln zł. Co roku, zanim podpiszemy umowę finansową, wpłacamy na konto projektowe wkład własny. Na rok 2024 zawarliśmy umowę finansową, wpłaciliśmy 1 mln 615 tys. wkładu własnego i mieliśmy otrzymać prawie 28,5 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na dokończenie budowy i wyposażenie centrum. Te pieniądze zostały nam wstrzymane bez podstawy prawnej. Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej miały wpłynąć do 14 stycznia, ale nie wpłynęły.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie komunikuje się z nami, o wszystkim dowiadujemy się z mediów.