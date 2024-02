Jutro wchodzi tzw. ustawa Kamilka. Co się zmieni?

Ustawa była efektem wieloletnich prac pochylających się nad problemem przemocy wobec małoletnich, zaniedbywanym od początku istnienia III RP. – Będąc wiceministrem sprawiedliwości miałem zaszczyt zainicjować i nadzorować prace nad tworzeniem kolejnych rozwiązań tzw. ustawy Kamilka. Przepisy powstały we współpracy z gronem wybitnych ekspertów zajmujących się problematyką przemocy wobec najmłodszych oraz dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu wielu organizacji pozarządowych – Fundacji Dajemy Dzieciom siłę, Fundacji Mamy i Taty czy – za co jestem szczególnie wdzięczny – wielu osobom ze Społeczności Kamilka – mówi DoRzeczy.pl Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski, a w poprzedniej kadencji b. wiceminister sprawiedliwości.

Ustawa Kamilka. Co się zmieni?

Ustawa, zgłoszona jako poselska inicjatywa ustawodawcza posłów inicjatywie Suwerennej Polski została przyjęta w atmosferze politycznego konsensusu ponad podziałami, z merytorycznym i politycznym zaangażowaniem przedstawicieli praktycznie wszystkich klubów parlamentarnych minionej kadencji.

Ustawa Kamilka tworzy nowoczesny system ochrony dzieci przed przemocą i przestępczością seksualną. Inspirowany rozwiązaniami brytyjskimi system Serious Case Review namierza i eliminuje biurokratyczne zaniedbania, stale udoskonalając system. Każdy przypadek ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia przez dziecko będzie indywidualnie badany i rozpatrywany pod kątem błędów i niedociągnięć po stronie instytucji publicznych. Pierwsze takie analizy dokonał specjalny zespół Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości jeszcze w ubiegłym roku. Dzięki tym wielomiesięcznych pracom powoływany właśnie na podstawie ustawy Kamilka ministerialny Zespół nie zaczyna pracy od zera.

W każdej placówce pracującej z dziećmi będą obowiązywały Standardy Ochrony Małoletnich, chroniące najmłodszych również przed przemocą rówieśniczą. Opracowanie wzorcowych standardów to zadanie Zespołu ds. Ochrony Małoletnich, który wspólnie z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i ekspertami przygotowuje i wdraża strategie ochrony dzieci.

Ustawa Kamilka to ważne, systemowe rozwiązanie, które otwiera drogę do skutecznej walki z przemocą seksualną wobec małoletnich. Przyjęty w październiku 2023 roku Krajowy Plan przeciwdziałania przestępstwom na tle seksualnym wobec dzieci to pierwsza ogólnopolska strategia, która synchronizuje działania instytucji państwowych, organizacji społecznych i przedsiębiorców w celu ochrony dzieci przed pedofilią. Został oparty na międzynarodowym modelu grupy #WeProtect Global Alliance.

– Jest konieczne, aby patrzeć na ręce nowej władzy, by skrupulatnie wypełniła wszystkie zobowiązania wynikające z przepisów ustawy i skutecznie wdrożyła je w życie. Przepisy są skuteczne, gdy są pozbawione ideologicznej interpretacji, tak jak udało się to uzyskać w przypadku ustaw antyprzemocowych. Również w tym zakresie musimy dopilnować, by ustawa Kamilka nie zatraciła swojego charakteru. Jeśli w sprawie ochrony dzieci nie będziemy potrafili wznieść się ponad polityczne podziały czy światopoglądowe różnice, w jakiej inne sprawie moglibyśmy się porozumieć? – pyta Marcin Romanowski.

Czytaj też:

Prezydent podpisał "ustawę Kamilka". Romanowski: Nie zamierzamy na tym poprzestaćCzytaj też:

Romanowski: Chcemy, żeby dzieci były bezpieczne. Ten projekt to zapewni