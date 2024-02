Pawłowska w Trzeciej Drodze? Suchoń ostro: Pseudonews

"Podawany przez Onet pseudonews o tym, jakoby Monika Pawłowska miała coś negocjować z liderami Trzeciej Drogi to dezinformacja" – tak poseł Suchoń skomentował doniesienia nt. rzekomych negocjacji Pawłowskiej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zaproponuje byłej poseł PiS Monice Pawłowskiej objęcie mandatu po Mariuszu Kamińskim.

Pawłowska, według informacji przekazanej przez Państwową Komisję Wyborczą, otrzymała kolejno największą liczbę głosów z listy PiS, z której startował Kamiński. Za nią uplasowali się Beata Strzałka i Ryszard Madziar. Nie jest tajemnicą, że Prawu i Sprawiedliwości zależy, aby żadna z tych osób nie objęła mandatu. Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik stoją na stanowisku, że nadal są posłami i powinni wykonywać swój mandat. Powołują się na orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu najpierw wobec Wąsika, a potem także wobec Kamińskiego.

Monika Pawłowska pokazała pismo

"Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj otrzymałam od marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego. Do piątku odpowiem na pismo pana marszałka" – przekazała w sobotę za pośrednictwem platformy X Monika Pawłowska.

Monika Pawłowska dostała się do Sejmu w 2019 r. z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2021 r. przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach w 2023 r. otrzymała 10 789 głosów.

"Rozmawia z Trzecią Drogą"

– W najbliższy piątek już będzie posłanka zamiast posła. Nie mam żadnych wątpliwości, że Monika Pawłowska ten mandat obejmie – powiedziała w niedzielę na antenie Radia Zet poseł KO Joanna Kluzik-Rostkowska. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat zaznaczyła, że Monika Pawłowska nie ma powrotu do Lewicy. – Ta wolta, którą wykonała, była dla nas dużym ciosem. Ufaliśmy jej, ale przede wszystkim było to nieuczciwe zachowanie wobec naszych wyborców. Ale uważam, że znając przyszłą, byłą poseł Pawłowską, obejmie mandat. Jarosław Kaczyński może się oburzać, ale będzie miał niewiele do powiedzenia na ten temat – skomentowała.

Prowadzący audycję dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz oznajmił, że z jego informacji wynika, iż Monika Pawłowska "rozmawia z Trzecią Drogą".

