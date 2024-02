Była posłanka PiS sprzeciwi się Kaczyńskiemu? "Mam kilka dni na decyzję"

Ponieważ Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu ub.r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił ich mandaty poselskie. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wydał dwa sprzeczne rozstrzygnięcia.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. W odniesieniu do Wąsika takiego postanowienia nie zamieszczono.

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłych szefów CBA w 2015 r. Pod koniec stycznia br. zrobił to ponownie. Prezydent stoi na stanowisku, że Kamiński i Wąsik pozostają posłami.

Mandat po Mariuszu Kamińskim może przejąć osoba, która w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z tej samej listy i w tym samym okręgu, ale otrzymała gorszy wynik. Uprawnieni do tego są kolejno: Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

Hołownia pisze do Pawłowskiej. "Nie znam jeszcze decyzji"

Hołownia wysłał w zeszłym tygodniu list do Pawłowskiej z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po Kamińskim.

– Póki co nie podjęłam decyzji, pismo od pana marszałka do mnie nie dotarło. Jak dotrze, to będziemy decydować. Nie znam jeszcze decyzji, mamy jeszcze kilka dni. Na razie nie chciałabym podnosić żadnych tematów ani niczego komentować – powiedziała Pawłowska w rozmowie z Polsat News.

Stacja zwraca uwagę, że gdyby polityk podjęła pozytywną decyzję, byłby to afront wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stoi na stanowisku, że Kamiński pozostaje posłem, a działania marszałka Sejmu to łamanie prawa.

Monika Pawłowska dostała się do Sejmu w 2019 r. z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2021 r. przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach w 2023 r. otrzymała 10 789 głosów.

