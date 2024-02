Prawicowe stacje z największymi wzrostami. TVP Info mocno w dół

27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Tydzień wcześniej odwołał on prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika.

Imponujący rekord Telewizji Republika. Z TVP Info nigdy nie było tak źle

TVN 24 odnotowała w styczniu najwyższy miesięczny wynik w historii nadawania i dominuje w rankingu. Rekord pobiła również Telewizja Republika, która awansowała z siódmego na drugie miejsce – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl. Podium zestawienia zamyka Polsat News, który zyskał w stosunku do stycznia 2023 roku 31,10 proc. TVP Info w nowej odsłonie straciło dwie trzecie widzów i zajmuje obecnie czwartą pozycję.

Bardzo wysokim wzrostem pochwalić się może także Telewizja wPolsce.pl – o 1550 proc. W zestawieniu awansowała z dziewiątej pozycji na ósmą. Jeśli chodzi o rekordowe spadki, to obok TVP Info, odnotowała je również stacja TVP3, która w rankingu spadła z czwartego na szóste miejsce.

Oglądalność "Dzisiaj" TV Republika wzrosła 37-krotnie

Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu Nielsen Audience Measurement, do którego dotarł serwis Wirtualne Media, serwis informacyjny TV Republika – "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia ub.r. do 11 lutego br. oglądało średnio 511 tys. widzów. Jest to 37-krotnie więcej niż w poprzedzającym długofalowym okresie.

"Przełożyło się to na 4,07 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,35 proc. w grupie 16-49 oraz 2,83 proc. w grupie 16-59" – czytamy w raporcie na Wirtualnemedia.pl.

To ogromny wzrost w porównaniu z widownią serwisu „Dzisiaj” z okresu od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku. Wówczas program ten w TV Republika śledziło średnio 14 tys. osób.

"Dzisiaj" w Telewizji Republika oglądać można codziennie o godz. 19.00.

Ostatnie "Wiadomości" starej ekipy. TVP żąda zapłaty od TV Republiki

Co z obiektywizmem "19.30"? Miażdżący dla TVP raport