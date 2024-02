Sroka ujawniła, kto jako pierwszy będzie zeznawał ws. Pegasusa. Wielkie nazwisko z PiS

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie szefowa komisji ds. Pegasusa ujawniła datę pierwszego przesłuchania oraz nazwisko świadka. Będzie nim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polityk będzie zeznawał 15 marca.

– Pierwszym świadkiem, pierwszym nazwiskiem politycznym, które wezwiemy przed oblicze komisji będzie Jarosław Kaczyński. Wezwanie wystawione zostanie na dzień 15 marca – powiedziała Sroka.

– Zapytamy prezesa Kaczyńskiego, ile wie o Pegasusie, czy wiedział i on podejmował decyzje na temat zakupu – dodała polityk Trzeciej Drogi.

Komisja ds. Pegasusa

Prace komisji śledczej ds. Pegasusa ruszyły w poniedziałek. Wiceprzewodniczący komisji poseł Konfederacji Przemysław Wipler opublikował w mediach społecznościowych wniosek, w którym wymieniono nazwiska osób, które miały być inwigilowane przy pomocy systemu.

W opublikowanym przez niego dokumencie wymienieni są: Krzysztof Brejza, Ryszard Brejza, Magdalena Łośko, Ewa Wrzosek, Adam Hoffman, Dawid Jackiewicz, Roman Giertych, Jacek Karnowski, Michał Kołodziejczak, Andrzej Malinowski, Paweł Tamborski, Andrzej Długosz, Tomasz Szwajgiert, Grzegorz Napieralski, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Kaczmarek, Mariusz Antoni Kamiński i Sławomir Nowak

Pegasus to oprogramowanie szpiegujące, które stosuje się przeciwko terrorystom i przestępcom. Zostało opracowane i dystrybuowane przez izraelską firmę NSO Group. Umożliwia m.in. włamanie się do telefonu osoby inwigilowanej i dostęp do znajdujących się na urządzeniu treści, zdjęć i innego rodzaju materiałów.

W Polsce zrobiło się o nim głośno, gdy pojawiły się doniesienia, że miało służyć rządzącym do szpiegowania polityków ówczesnej opozycji oraz osób z nimi współpracujących.

