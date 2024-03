Kanał Sportowy zapowiada nowy projekt. Pokieruje nim Michał Pol

"Od 14 marca ruszamy z serwisem kanalsportowy.pl. Newsy, publicystyka, ciekawostki, statystki i wiele innych! We współpracy z partnerem Better Collective otwieramy dla was miejsce, gdzie z pewnością każdy kibic sportu znajdzie coś dla siebie" – przekazał w piątek profil Kanału Sportowego na platformie X.

twitter

Kanał Sportowy uruchamia serwis internetowy

– Będzie to uzupełnienie kanału youtube'owego i kolejna droga dotarcia do widza Kanału Sportowego. Będą tam nowości ze sportu, ekskluzywne treści i wiele materiałów z samych programów Kanału Sportowego. Produkujemy tyle treści, że nie wszystko może być dostarczone widzom za pomocą mediów społecznościowych. Portal internetowy jest naturalnym miejscem, gdzie to wszystko będzie gromadzone. To jest kolejny krok w dalszym rozwoju Kanału Sportowego, który teraz będzie w 99 proc. skupiał się na sporcie, czyli tam gdzie są naturalne kompetencje i prawdziwe DNA Kanału Sportowego – powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl prezes Kanału Sportowego Maciej Sawicki.

Redaktorem naczelnym serwisu internetowego będzie jeden z założycieli Kanału Sportowego Michał Pol. – To osoba, która ma wielkie doświadczenie w tym zakresie i jest jedną z wiodących postaci Kanału Sportowego – stwierdził Sawicki.

Zmiany w Kanale Sportowym

Kanał Sportowy wprowadza duże zmiany w ramówce. Znika poranny format "KS Poranek". Zastąpi go emitowany przed południem "Tylko Sport". Według zapowiedzi, w programie omawiane będą najważniejsze wydarzenia dnia w sporcie. Nowy program będzie emitowany od środy do soboty o godz. 10.00 (w pozostałe dni Kanał Sportowy pokazuje w tym paśmie magazyny o piłce nożnej: "Lożę Piłkarską" w niedziele, "Moc Futbolu" w poniedziałki i "KS Europa" we wtorki).

Przypomnijmy, że w połowie października Krzysztof Stanowski poinformował, że odchodzi z Kanału Sportowego. 1 lutego popularny dziennikarz sportowy wystartował z nowym projektem – Kanałem Zero.

Czytaj też:

Kłopoty Kanału Sportowego. Duży spadek subskrybentówCzytaj też:

Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy. Te liczby robią wrażenie