Kukiz komentuje wpisy Lisa o antysemityzmie. "Wobec zwykłego człowieka prokuratura wszczęłaby śledztwo"

„Gdyby "zwykły" człowiek wyczyniał to, co pan Lis, to prokuratura wszczęłaby śledztwo z art.133 KK (Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej). Nie mogę pojąć dlaczego pan Lis traktowany jest inaczej niż "zwykły" Obywatel. Czy to, co wyprawia mieści się w ramach "wolności słowa"?” – pyta Kukiz na Twitterze.

Wpis polityka był spowodowany seriom tekstów Tomasza Lisa poświęconych panującemu w Polsce antysemityzmowi, który ma podsycać w Polakach Prawo i Sprawiedliwość. W jednym z nich popularny dziennikarz stwierdza, że już wie jaka atmosfera panowała w Polsce w 1968 roku, mimo że miał wtedy… 2 lata.

Gdy Kukiz opublikował swój wpis, dziennikarz w odpowiedzi zarzucił mu, że wprowadził do Sejmu „nazioli”.