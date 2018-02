Kukiz'15 zbiera podpisy. Chce ograniczyć immunitet posłom

Ruch Kukiz'15 przygotował projekt ustawy, który ogranicza immunitet polski. Jak tłumaczy Paweł Kukiz, wejście w życie ustawy wymagałoby zmian w konstytucji, która reguluje kwestię immunitetu. Dlatego pod projektem wymagane są 92 podpisy.

"My swoje 30 już złożyliśmy. Pozostaje do zebrania 62. Od przyszłego tygodnia pójdziemy z projektem do partii politycznych i mówiąc 'sprawdzam' poprosimy ich członków-parlamentarzystów o złożenie podpisów. Będę informował który z nich podpisał a który nie" – napisał Kukiz na Facebooku.

Immunitet to przywilej posłów i senatorów polegający na zakazie zatrzymania i pociągania ich do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu w okresie sprawowania mandatu. Kwestię immunitetu reguluje artykuł 105 konstytucji z 1997 roku.