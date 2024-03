Szwecja w NATO. MSZ: Gratulacje dla naszego nowego sojusznika

"Gratulacje dla naszego nowego sojusznika! Polska wita Szwecję w gronie państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy przekonani, że współpraca ze Szwecją w ramach NATO przyczyni się do dalszego wzmocnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa" – czytamy na profilu resortu na portalu X.

Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg napisał: "To już oficjalne – Szwecja jest już 32. członkiem NATO i zajmuje należne jej miejsce przy naszym stole. Przystąpienie Szwecji czyni NATO silniejszym, Szwecję bezpieczniejszą, a cały Sojusz bardziej zabezpieczonym. Nie mogę się doczekać wzniesienia szwedzkiej flagi w siedzibie NATO w poniedziałek".

Szwecja oficjalnie członkiem NATO

Na stronie internetowej Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych opublikowano oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Sekretarz stanu poinformował, że w czwartek wszedł w życie protokół o przystąpieniu Królestwa Szwecji do NATO.

Premier Szwecji Ulf Kristersson napisał w serwisie X, że odbył rozmowę z Sekretarzem Generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. "Sekretarz generalny NATO Stoltenberg właśnie poinformował mnie, że wszystkie państwa członkowskie NATO zaakceptowały nasz protokół akcesyjny i zaprosiły Szwecję do przyłączenia się do Traktatu Północnoatlantyckiego. Wkrótce Szwecja stanie się 32. członkiem NATO" – przekazał.

W czwartek popołudniu szwedzki rząd wydał formalną zgodę na wstąpienie do Sojuszu.

Droga Szwecji do NATO

Po ataku Rosji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia zdecydowały się przystąpić do NATO, aby zapewnić sobie ochronę na wypadek rosyjskiej agresji.

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO.

Prawie wszyscy członkowie NATO szybko zatwierdzili swoje wnioski o członkostwo. Jedynie Turcja i Węgry przeciągały decyzję dotyczącą rozszerzenia Sojuszu. Ostatecznie na początku kwietnia Finlandia została przyjęta do NATO. Prezydent Turcji Recep Erdogan podpisał wniosek Szwecji dopiero pod koniec stycznia br. Z kolei nowy prezydent Węgier Tamás Šuyok podpisał decyzję 5 marca.

Na rozszerzenie NATO zareagowała Rosja. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował, że rosyjska armia rozmieści dodatkową broń w dwóch okręgach wojskowych.

Czytaj też:

Moskwa: Ambasador USA wezwana do MSZ. Padła groźbaCzytaj też:

Dziwne ruchy wokół polskich czołgów "Twardy". Ukraiński ekspert ostrzega