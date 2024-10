Tarczyńskiego nagrano, jak ściska się z imigrantem. "Zostań w Polsce!"

Dominik Tarczyński to polityk, który słynie z walki z nielegalną imigracją. Europoseł miał wiele wystąpień na ten temat zarówno w Parlamencie Europejskim jak i telewizji.

Tymczasem do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Tarczyński bardzo entuzjastycznie podchodzi do imigranta spotkanego na ulicy. Europoseł dopytuje się najpierw mężczyzny, czy przebywa w Polsce legalnie, a następnie gdy ten potwierdza, to Tarczyński wylewnie go obejmuje, a następnie zachęca go, by został w Polsce.

Na filmie widać też, jak Tarczyński wita się z dziewczyną, którą imigrant poznał w Polsce, a następnie pyta parę o ślub.

Prawica krytykuje Tarczyńskiego

Wideo z Tarczyński wywołało falę komentarzy. Polityka krytykują między innymi działacze Konfederacji czy Młodzieży Wszechpolskiej.

"Jako Narodowcy sprzeciwiamy się masowej imigracji, także tej legalnej. Polityka imigracyjna rządu PiSu polegała na masowym wpuszczaniu legalnych imigrantów w celu wypełnienia luk na rynku pracy. Skutki takiej polityki widzimy we Francji, czy w Niemczech, gdzie to w większości legalni imigranci ściągnięci przez europejskie firmy dokonują brutalnych przestępstw. Warto też dodać, że Uśmiechnięta Koalicja kontynuuje tą politykę. W kwestii imigracji polski mainstream jest siebie warty" – czytamy na oficjalnym profilu Młodzieży Wszechpolskiej.

"Tarczyński już łączy ludzi, światy, kontynenty, wielka multikulturalna wioska w której na rogatkach będzie wizy rozdawał i Polkę każdemu przydzielał, ściskał każdego i całował niczym Breżniew. Tylko Polski szkoda..." – napisał Rafał Mekler z Konfederacji.

"Powtarzanie 1:1 polityki imigracyjnej rządów Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii etc. przy jednoczesnym wmawianiu ludziom głupot że za problemy w Europie Zachodniej odpowiadają głównie Komisja Europejska i pakt migracyjny na jednym obrazku" – napisał Kacper Kita z portalu Nowy Ład.

