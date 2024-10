Opublikowano ranking innowacyjności. Pozycja Polski nie zachwyca

Afera wokół IDEAS NCBR wybuchła po tym, jak w konkursie na prezesa ośrodka badawczego Piotr Sankowski przegrał z bliżej nieznanym w branży sztucznej inteligencji dr. Grzegorzem Borowikiem z NASK. Razem z Sankowskim z pracy dla IDEAS NCBR zrezygnowało sześcioro z ośmiorga członków rady naukowej składającej się ze światowej klasy naukowców. Badacze i entuzjaści sztucznej inteligencji napisali do premiera Donalda Tuska list z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.

Polska w ogonie innowacyjności

Opublikowany właśnie Global Innovation Index 2024 klasyfikuje najbardziej innowacyjne państwa na świecie i analizuje trendy w zakresie innowacji. Pierwsza piątka zestawienia to: Szwajcaria, Szwecja, USA, Singapur i Wielka Brytania. Jakie miejsce zajęła Polska?

W rankingu znaleźliśmy się na 40. pozycji (na 133 kraje), o jedno "oczko" wyżej niż rok temu. Warto wskazać, że spośród państw europejskich Polska zajmuje jedno z dalszych miejsc: 25 na 46 ogółem.

W raporcie wyszczególniono także państwa, które w ciągu ostatniej dekady poczyniły największe postępy w zakresie innowacyjności. To Chiny, Turcja, Indie, Wietnam i Filipiny.

"Jak podają autorzy raportu, 19 gospodarek osiągnęło przez rok lepsze wyniki w zakresie innowacji w stosunku do poziomu rozwoju. Najbardziej w rankingu wspięły się w ostatnich latach Arabia Saudyjska, Katar, Brazylia, Indonezja, Mauritius i Pakistan. Autorzy wyróżniają też kategorię «ponadprzeciętni innowatorzy» (ang. overperformers), wskazującą kraje szczególnie zaangażowane w innowacyjność – obok Indii, Pakistanu, Brazylii i Wietnamu stoi w niej Republika Mołdawii i Uzbekistan" – czytamy na portalu 300gospodarka.pl.

Pozycja Polski w zestawieniu nie napawa optymizmem, ale nie jest również powodem do snucia katastrofalnych wizji. Niestety, przyszłość krajowej gospodarki wygląda inaczej, gdy popatrzymy na jeszcze jeden wskaźnik. To AI Global Index, który analizuje postępy w rozwoju sztucznej inteligencji. W tym zestawieniu Polska zajęła 36 miejsce na 83 analizowane kraje. Jeszcze rok temu nasza pozycja to było miejsce 27.

"Przez ten rok wyprzedziły nas np. Brazylia, Portugalia, Rosja, Turcja i Czechy" – skomentował Andrzej Kubisiak zastępca dyrektora PIE.

