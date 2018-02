Kopcińska: W rozmowie z kanclerz Merkel premier nie będzie unikał tematu reparacji

– Jeżeli będzie zapytany o to, na pewno nie będzie unikał tematu – powiedziała Kopcińska zapytana o to, czy szef polskiego rządu podniesie kwestię odszkodowań wojennych dla Polski.

– Premier rządu polskiego Mateusz Morawiecki powiedział, że sprawa odszkodowania dla Polski po drugiej wojnie światowej nie została rozwiązana, zakończona, rozpatrzona, że jest to temat niezmiernie ważny, bo ucierpieliśmy nie tylko, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale również intelektualnie. Do tego tematu trzeba wrócić – dodała rzecznik rządu.

Joanna Kopcińska wskazała: – Temat reparacji jest na etapie prac parlamentarnych w Polsce, a premier na ten temat być może będzie rozmawiał. Chcę (...) zapewnić, że temat odszkodowań, temat zniszczeń, które Polska poniosła w czasie II wojny światowej, jest ważnym tematem dla premiera tego rządu. Na pewno nie będzie tego tematu unikał.

Rzecznik rządu wskazała, że sprawa reparacji nie była podejmowana przez wiele lat. – To Prawo i Sprawiedliwość do tego tematu wróciło. Nie ma absolutnie powodów, żeby w tej chwili naciskać na zespół prowadzony przez pana posła Mularczyka. Ten zespół pracuje intensywnie. Wtedy, kiedy zakończy swoje prace, będą podejmowane kolejne czynności. Nikt - żeby była jasność - przed niczym się nie uchyla i niczego nie unika, to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, żeby nie było spekulacji. Natomiast co do rozmów pana premiera i pani kanclerz, ja chętnie skomentuję jutro na miejscu i po powrocie – powiedziała Kopcińska na antenie RMF FM.