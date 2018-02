Światowy Kongres Żydów żąda przeprosin od polskiego rządu. „Włączanie Żydów do grona sprawców jest parodią”

Lauder wystosował oświadczenie w związku ze słowami szefa polskiego rządu jakie padły na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. – Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy – mówił Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie dziennikarza.

„To próba fałszowania historii, najgorsza forma antysemityzmu i zaciemnianie Holokaustu”

Wyrażając zrozumienie dla wyczulenia Polaków na nazywanie niemieckich nazistowskich obozów eksterminacyjnych i koncentracyjnych polskimi, Ronald Lauder podkreślił że rząd w Warszawie chce „uwolnić się od zarzutów wobec niektórych rodaków ws. ich udziału w mordach ich sąsiadów”. „To próba fałszowania historii, najgorsza forma antysemityzmu i zaciemnianie Holokaustu” – ocenił.

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów wezwał polski rząd do przeproszenia za absurdalne i obraźliwe uwagi. Lauder dodał, że przyszedł czas, aby wszystkie europejskie rządy, także polski, powiedziały prawdę na temat tego, jaką rolę odegrały ich społeczeństwa w pomaganiu nazistom i przyczynieniu się do niemal całkowitego zniszczenia narodu żydowskiego.

„Uwzględnienie Żydów wśród sprawców tych okropności i obwinianie ofiar, zamiast zabójców, jest parodią, która cofa nas do najciemniejszych momentów w historii ludzkości” – skwitował.

Przypomnijmy, że głos w sprawie słów premiera Morawieckiego zabrał także premier Izraela Benjamin Netanjahu.