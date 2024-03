Poruszający wpis Jakiego. "Szczęście przychodzi z niespodziewanej strony"

21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto obchodzone jest z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa od 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Z tej okazji osobistą refleksją podzielił się europoseł, polityk Suwerennej Polski Patryk Jaki. Jego starszy syn, 10-letni Radosław, urodził się z zespołem Downa. Jaki wielokrotnie stawał w obronie prawa do życia takich osób, wskazując na własne doświadczenie.

Jaki: Życie płata figle

"Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Szczęście przychodzi do nas często z niespodziewanej strony" – pisze eurodeputowany. "Są kraje na świecie, gdzie dzieci z ZD już nie rodzą w ogóle. Ich życie uznaje się za gorsze i oficjalnie wychowuj się w tej ideologii całe społeczeństwa. Ewolucja interpretacji “praw człowieka” zabrała im prawa człowieka. A Francja nawet wpisała to do konstytucji. Zabawa z żonglowaniem definicją godności ludzkiej musi się kończyć źle. Wielu się już o tym przekonało" – zaznacza.

Patryk Jaki wskazuje, że "ludzie żyją coraz dłużej, więc każdy z nas na starość będzie niepełnosprawny i uznany za gorszego". "Tylko wtedy zamiast aborcji 'prawem człowieka' nazywa się 'eutanazję'. Człowiek ma prawo być tylko młody i szczęśliwy. Życie jednak płata figle. I coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka dramatem, często jest darem z nieba zmieniającym życie na lepsze" – podkreśla polityk SP.

twitter

Wyrok TK

Dla osób z zespołem Downa kluczowy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Wtedy to TK orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna, czyli przeprowadzana z powodu podejrzenia wady genetycznej u nienarodzonego dziecka, jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Jedną z najczęściej występujących wad jest właśnie zespół Downa.

Czytaj też:

Papież ze specjalnym apelem do PolakówCzytaj też:

Sejm zajmie się aborcją. Hołownia: W Trzeciej Drodze mamy tak, że dotrzymujemy słowa