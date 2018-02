Dera: Zofia Romaszewska nie ma racji

Prezydent podpisał ustawę o IPN i skierował ją do TK właśnie po to, aby Trybunał żeby mógł wyjaśnić wątpliwości, które zgłaszała strona izraelska – komentował w TVN24, doradca Andrzeja Dudy – minister Andrzej Dera. Polityk odniósł się też do słów Zofii Romaszewskiej na temat nowelizacji ustawy o IPN.

Nowela ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub 3 lat więzienia dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy. Nowe przepisy mają też umożliwić karanie za użycie sformułowania "polskie obozy". Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Idiotyczna czy nie? – Ustawa zostanie prawdopodobnie zmieniona, przecież ona jest idiotyczna. Tak wyglądać nie może – stwierdziła kilka dni temu społeczna doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska, pytana o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Do słów Romaszewskiej odniósł się dzisiaj doradca prezydenta Dudy, Andrzej Dera. – Prezydent podpisał tę ustawę i skierował ją do TK właśnie po to Trybunał żeby mógł wyjaśnić wątpliwości, które zgłaszała strona izraelska (...) Moim zdaniem Zofia Romaszewska nie ma racji, nie powinna w ten sposób mówić – komentował Dera. Czytaj także:

