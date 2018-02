Tyszka chce zakazu wjazdu do Polski dla Jaira Lapida, izraelskiego ministra finansów

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka złożył interpelację do ministra spraw zagranicznych, w której postuluje wydanie zakazu wjazdu na teren Polski dla Jaira Lapida. Lapid to minister finansów Izraela, a także lider opozycyjnej partii Jest Przyszłość. To właśnie Lapid był jednym z pierwszych izraelskich polityków, którzy swoimi wypowiedziami wywołali konflikt z Polską.